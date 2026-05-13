El Narón volea gana en casa de la mano de su equipo femenino en la Copa alevín

La cantera naronesa volvió a ser protagonista en casa Daniel Alexandre

Con Narón de nuevo como sede y con el Narón Volea como anfitrión, la Copa alevín recaló en A Solaina para que, precisamente, la joven cantera amarilla pudiese celebrar con los suyos su buen papel. El equipo femenino naronés fue el mejor ganando en la final al Zalaeta naranja –con otra formación logrando el bronce– y seguir encabezando la tabla. Sus compañeros fueron terceros al ganar al Emevé.