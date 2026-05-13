Bronce para el Natación Ferrol, ascenso para el Náutico de Narón y despedida del Marina en Liga

Imagen del equipo naronés que viene de ascender a Primera División Cedida

En Lugo y en Vigo llegaron buenas y no tan buenas noticias para la natación local. Con la disputa de la fase final de la Liga Galega de clubes, Natación Ferrol, Náutico de Narón y Marina Ferrol se pusieron la indumentaria de batalla buscando ganar sus diferentes objetivos.

Integrantes del Natación Ferrol Cedida

La escuadra de Caranza se sumergió, por tercer año consecutivo, en una pelea por el título en División de Honor que llegó como un regalo. Un presente que finalmente se llevó el anfitrión Portamiñá, con la delegación ferrolana en tercera posición. El internacional Sergi Navarro Losada fue el encargado de firmar tres de los cinco triunfos en la piscina de Frigsa –400 estilos, 100 y 200 espalda–, un club al que se unió Miguel Graña –50 braza– y ambos en los relevos 4x100 libres y estilos –con Daniel Seijo, Tadeo Tabeira y Sergio Losada–.

Mientra el Natación Ferrol disfrutaba de una última cita ya salvado en la lámina de agua olívica Narón y Marina si bien juntos, competían por el ascenso a Primera y la permanencia en Segunda. Sólo la delegación naronesa cruzó la meta marcada, siendo segundos por detrás del club anfitrión.

Paula Albes y Daniel Meizoso, con sus cuatro triunfos cada uno; Tatiana Caneiro, con tres, y las victorias de María Alzaga, Sabela Carrasco, Martina Xia Rico, 4x100 estilos y libre y 4x50 estilos –todos femeninos– cimentaron este salto de categoría naronés que formará en Primera el próximo año. Por su parte, el club de Batallones cae a Tercera. El buen hacer de muchos de sus nombres como Teo Sanesteban, Carmen Hermida, Nico Astigarrabía, Laura Aneiros, Marina Carrasco o los relevos, no impidió la pérdida de categoría.