Sólo la campeona francesa Jade Huynh pudo frenar a Sofía Couce en su camino en el WTT Youth Contender catalán

Sofía Couce, en una cita internacional Cedida

El camino de la naronesa Sofía Couce fue demasiado corto en el WTT Youth Contender de Platja d’Aro, al que la ahora jugadora del Nervión sevillano acudió con la selección española sub 19. La deportista accedió al cuadro principal individual después de ganar uno de sus tres choques de la fase de grupos ante Darya Fu y quedarse a las puertas ante francesa Jade Huynh (3-2). Un duelo que, casualmente, se repitió en su primera ronda en las rondas eliminatorias y que también se le escapó a la naronesa por muy poco ante la, a la postre, ganadora de la competición internacional.

La fortuna y el desempate tampoco les sonrió a Couce y su compañero Manuel López en dobles mixtos, despidiéndose de la competición en su primer duelo también por 2-3 ante sus compañeros de selección Martín Reche e Isabel Conchillo. La de Narón prepara ahora la fase de ascenso a Superdivisión que disputará con el Nervión, campeón del grupo tres, y en la que podría verse las caras con sus excompañeras del Cidade de Narón.