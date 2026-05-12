San Xoán Ferrol y Firacris Narón celebran su ascenso a Tercera Nacional ganando a un Nautalia descendido y Dez Portas

Los ferrolanos, a la derecha, ascienden Cedida

Tenis de Mesa Narón y San Xoán Ferrol pudieron celebrar ya un fin de campaña con más cosas que celebrar que lamentaciones para las entidades locales. Así, ambas formarán el próximo año en el grupo autonómico de Tercera Nacional tras ocupar la primera y segunda posición en Primera Gallega.

Una última jornada en la que asimismo llegaron las malas noticias, ya que en el derbi, precisamente, ante el campeón grupo ferrolano –con Víctor Páez, Antonio Casal y Ramiro Guillermo Fernández en liza–, el Nautalia de José Yáñez, Modesto Carrasco y Javier Blanco se despidió de la categoría al ceder (4-1). Por su parte, el cuadro naronés, segundo, celebró su ascenso imponiéndose al Dez Portas (5-0), de la mano de los jovencísimos canteranos Haojian y Haoyi Bi y Aarón Roca.

Precisamente en Tercera Nacional se encontrarán con un Armacón Narón que se despidió con un 0-5 ante el Rábade para ocupar una cómoda sexta posición. En las citas estatales, el Cidade de Narón de Lucía Saura, Candela Montero y Julia Guerra hizo su parte, al ganar en Canarias al La Palma, si bien el Illas Cíes también hizo la suya, imponiéndose al líder Visit Pontevedra para certificar ambos su presencia en la fase de ascenso a Superdivisión, con las locales en tercer lugar. Si bien, el club también se ha inscrito para este playoff, a la espera de alguna renuncia. Mientras, en Segunda Nacional, el La Pelu de Sixto ganó al Vigo para finalizar sextos.