Matrícula para June Moreno y diploma de Tenreiro y Sevillano

Moreno y Tenreiro, en la cita andaluza Cedida

Casi de matrícula fue la participación de la delegación comarcal en el Campeonato de España universitario dirimido en Granada y en el que tanto la representación de la AD Ferrolterra como del Judo Bitácora recogieron sus diplomas en forma de un oro y dos bronces.

El título, y ya van dos, fue para la internacional June Moreno –Universidade de Vigo– en su primera cita de entidad tras su regreso al tatami tras dos campañas muy intensas para la de Pontedeume. En un cuadro de -78 kilos con más de una decena de nombres, la local, clara favorita, cumplió los pronósticos caminando sobre Candela Pérez –San Jorge Zaragoza–, Naiara Villasante –País Vasco– y, ante otra campeona absoluta, Laura Volo, se colgó el segundo oro universitario.

Y dos fueron también los bronces que se trajeron en la maleta de vuelta su compañero Mario Tenreiro y Daniela Sevillano –Bitácora–. El primero supo volver al camino del triunfo tras su traspié en la primera pelea ante Alex Thomas, imponiéndose en las tres siguientes, incluyendo la disputada con Rafael Rubio por el tercer lugar.

En -70 kilos, Sevillano avanzó hasta semis, si bien en la antesala por el título perdió ante Eva Pérez. No se quería quedar sin medalla la asturiana de la UDC, y la consiguió ante la canaria Carlota Facen. Y precisamente en este paso es en donde tropezó su compañero del Bitácora Miguel Trillo. El naronés pasó a la repesca tras caer en cuartos y en la pelea por el bronce cedió ante Josep Custodio.

Lluvia de preseas para la cantera local en el Internacional Santa Tegra La cantera local estuvo asimismo presente en el III Torneo Internacional Santa Tegra, una prueba en la que la AD Ferrolterra participó con catorce nombres y cosechó una decena de metales, siendo seis de oro. Un primer lugar que lograron los infantiles Iago Miño, Xabier Allegue y Xabi Mauriz; el alevín José Luis García y los benjamines Nicol Carro, Iago Rubianes y Marco Pérez.