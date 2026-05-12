Ferrol, la ciudad tres en uno

La naronesa Guerrero, en la competición del pasado año en el muelle Cedida

Mismo lugar, distinta fecha y tres esperadas competiciones. La vigésimo cuarta edición del Triatlón Cidade de Ferrol pondrá en el mapa, no sólo gallego sino también nacional, a la ciudad naval el próximo 18 de julio. Y es que una serie de factores externos llevó a esta tradicional prueba estival a moverse en el calendario –normalmente se disputaba en agosto– y, cosas del destino, ese cambio le ha salido redondo al Triatlón Ferrol.

Un movimiento que, junto con la valentía, empuje y experiencia de la entidad deportiva local, permitirán a Ferrol convertirse en todo un tres en uno, acogiendo el clasificatorio Youth –nacidos en 2009, 2010 y 2011– para el Europeo de Melilla en octubre, así como una prueba de la Liga Galega de triatlón que, a su vez, será puntuable para el ranking nacional por primera vez. “Con el cambio de calendario nos surgieron varias opciones. Y las aceptamos todas”, cuenta el presidente del club ferrolano, Cali Formoso, tras unos ofrecimientos que llegaron a su mesa merced a la experiencia organizativa de la entidad y a la confianza depositada por la Federación Española en ella.

“Es un campeonato muy importante, porque de ahí va a salir la selección española, junto con los resultados del Nacional de A Coruña”, relata el dirigente de una entidad que abrió sin dudarlo los brazos a este evento, inicialmente previsto en Calafell. “Nos avalan los años que llevamos organizando pruebas”, señala Formoso. Y en esta ocasión se vestirán de anfitrión para la carrera clasificatoria en modalidad supersprint y para la autonómica y nacional en sprint. “A nivel organizativo no supone un gran cambio”, confiesa el presidente, ya que al tratarse de citas en este formato, una el doble que la otra, “sólo” habrá que recortar a la mitad los trazados. Eso sí, y como bien señala Formoso, la presencia de personal tendrá que ser mayor que en otras ediciones.

Curuxeiras, lugar ideal

Cambia la fecha, cambian las competiciones, pero lo que se mantiene es el lugar de disputa. Un muelle de Curuxeiras e inmediaciones –evitando las obras que se están ejecutando en Irmandiños– que acogerá ahora a nombres que pelean por ser internacionales, que buscan dar el salto entre los mejores de España o hacerlo en la competición autonómica. “Es una gran localización, porque puedes verlo todo”, apunta el presidente, al señalar que el público puede disfrutar de manera sencilla tanto de la natación, como del ciclismo y del trazado de carrera sin desplazarse de esta zona portuaria, en la que asimismo existe una variada oferta hostelera.

“Son unas pruebas que sitúan a Ferrol en el centro del triatlón”, comenta Formoso. Y lo hace, además, en una campaña en la que, a nivel de resultados, la entidad no está pasando por su mejor momento, después, por ejemplo, del descenso a Segunda en la Liga Nacional de duatlón. “Nos da un poco de moral ser organizadores de estas pruebas que tendrán éxito”, confiesa el dirigente que, asimismo, y dentro de su carácter siempre optimista apunta que “no pasa nada, a ver si ascendemos para el año”. De momento, la maquinaria está ya funcionando para un 18 de julio en el que, además, puede haber otras sorpresas.