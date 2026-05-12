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Fútbol sala

El Lago Sport Se reúne con Martina Aneiros para dar a conocer sus nuevo proyectos deportivos

El equipo pontés organizará, este fin de semana, una nueva edición de fútbol sala femenino de base

Redacción
12/05/2026 20:54
Martina Aneiros, con los mandatarios del Lago Sport
Martina Aneiros, con los mandatarios del Lago Sport
Cedida
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El club pontés de fútbol sala Lago DVSport se reunió, en el día de ayer, con la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, para dar a conocer sus actividades y proyectos, al tiempo de mostrar interés en afianzar esa colaboración. Una de las propuestas comentadas fue la celebración, este fin de semana, del V Torneo Feminino de Base que tendrá lugar en As Pontes y que reunirá a más de 200 niñas de la toda la provincia.

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