El Lago Sport Se reúne con Martina Aneiros para dar a conocer sus nuevo proyectos deportivos

Martina Aneiros, con los mandatarios del Lago Sport Cedida

El club pontés de fútbol sala Lago DVSport se reunió, en el día de ayer, con la delegada territorial de la Xunta de Galicia en Ferrol, Martina Aneiros, para dar a conocer sus actividades y proyectos, al tiempo de mostrar interés en afianzar esa colaboración. Una de las propuestas comentadas fue la celebración, este fin de semana, del V Torneo Feminino de Base que tendrá lugar en As Pontes y que reunirá a más de 200 niñas de la toda la provincia.