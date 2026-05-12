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Diario de Ferrol

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+Deportes

Doblete de triunfos para Rubén Iglesias y Dani Robles 

Los del Narón O Freixo destacaron en la Velada de San Vicente de la Barquera

Redacción
12/05/2026 21:56
Iglesias, a la derecha, en su pelea
Iglesias, a la derecha, en su pelea
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El viaje a tierras cántabras le salió perfecto a un Narón O Freixo que volvía a convertirse en debutante un fin de semana más. En esta ocasión de la mano de su internacional Rubén Iglesias, que se estrenaba en Golden –modalidad sin casco– y lo hacía con victoria ante Raúl Trillo en la Velada de San Vicente de la Barquera. En una pelea con mucho ritmo y técnica, el local llevó la delantera desde el inicio para abrir su camino en esta modalidad con triunfo. 

También se trajo a casa la satisfacción de la victoria su compañero Dani Robles, en su caso en la que fue su segunda pelea pro –sin caso ni protectores tibiales–. Ante Miguel García sumó su primera pelea ganadora tras un trabajo serio con el que fue arrinconando a su rival para terminar siendo superior.

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