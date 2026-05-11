Gran botín de la comarca en los Nacionales de Mahón y O Pereiro de Aguiar

Ángela Lendoiro finalizó en la segunda posición en lanzamiento de disco Alejandro Sancho/RFEDA/Sportmedia

A pesar de que no fue una delegación muy amplia ni a Mahón ni a la localidad ourensana de O Pereiro de Aguiar, los representantes de Ferrolterra cosecharon un gran botín en el Campeonato de España de 10.000 metros absoluto y sub 23, y 5.000 sub 20 y sub 18, así como el Nacional de selecciones autonómicas. En concreto, los deportistas de la comarca se hicieron con dos platas y dos bronces, además de conseguir otros grandes resultados en estos certámenes.

Esta doble jornada comenzó de gran forma en tierras menorquinas con la celebración del gran evento de pruebas de fondo estatal. Hasta allí se desplazaron tres representantes del Náutico de Narón –Alejando Domingo, Anxo Bello y Pablo Vázquez–, que buscaron dar su mejor versión. Los dos primeros compitiendo en el cinco mil sub 20, mientras que Vázquez hizo lo propio en sub 18. Aunque era muy complicado catar metal por el alto nivel de la prueba, lo cierto es que los locales demostraron a todo el mundo que era posible.

Así, Domingo realizó una carrera completísima hasta el punto de subir a la segunda posición, quedándose a apenas dos segundos del ganador, que fue Alejandro Ibáñez (Moratalaz). Junto a ellos se subió al podio un Adriá Boyano (Lleida UA) que se quedó algo lejos de los dos primeros. Aunque también estaba inscrito Anxo Bello en esta prueba, finalmente no pudo tomar parte de la salida. Mientras, en sub 18, Pablo Vázquez demostró toda su valía al finalizar en una meritoria séptima posición después de parar el cronómetro en 15:13.64, lo que supuso su mejor marca personal. Sin duda, una gran forma de terminar un campeonato muy disputado.

Más medallas

Pero la cosa no acabó ahí puesto que esos éxitos de Mahón tuvieron su continuidad a muchos kilómetros de distancia, concretamente a 1.400, en O Pereiro de Aguiar. La competición de selecciones autonómicas celebrada en la localidad ourensana comenzó de gran manera, con otro séptimo lugar.

En esta ocasión fue cosechado por un Martín Barredo que participó en los 300 metros y tuvo un gran ­desempeño en una prueba muy complicada. Esta primera toma de contacto continuó con la undécima posición de Martín Saavedra en salto de longitud. Tras un breve parón, fue el turno para Ángela Lendoiro en lanzamiento de disco. La naronesa, que era una de las grandes bazas, no defraudó al cosechar la medalla de plata después de lanzar a 41,80 metros, rozando una primera posición que fue para la catalana Anna Recuenco.

Y de una presea plateada a otra de bronce, que fue la que cosechó Enrique García en 1.500 obstáculos tras una carrera muy apretada. Y si el naronés se subió al podio, el deportista del Ferrol Atletismo Samuel Tallón se quedó con la miel en los labios tras ser cuarto en el 3.000. El joven local estuvo luchando por ese cajón durante la mayor parte de la prueba, pero en los últimos metros fue superado por el aragonés Alejando Liso.

Con todo, ese resultado no bajó el ánimo local, pues sus compañeros siguieron intentando sumar otro metal, pero este se resistió. Lo buscó Antón Díaz en lanzamiento de jabalina, pero sólo pudo ser séptimo, un puesto más arriba que el relevo 4x300 en el que corrieron Saavedra y Barredo. Cuando todo estaba perdido, apareció Antía Suárez, en lanzamiento de peso, para conseguir un bronce que casi es oro. Concretamente, la local, que hizo su mejor marca personal (11,53), se quedó a 27 centímetros del primer lugar que ocupó la valenciana Giovanna Silva. Sin duda, la mejor forma de cerrar los Nacionales.