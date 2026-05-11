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Diario de Ferrol

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Baloncesto Adaptado

El Basketmi Ferrol se queda a las puertas de ascender

El conjunto de la ciudad naval finalizó quinto, a una posición de conseguir ese objetivo

Redacción
11/05/2026 20:08
El Basketmi cuajó un gran partido en San Sebastián
El Basketmi cuajó un gran partido en San Sebastián
Cedida
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Después de acabar la temporada en plena forma, el Abeconsa Basketmi Ferrol no pudo acabar logrando el ascenso a División de Honor. El conjunto ferrolano, que finalizó quinto, se quedó a sólo un puesto de esta proeza. Aun así, el conjunto de la ciudad naval lo dio todo en su último partido frente al Salto Bera Bera para conseguir sumar una gran victoria y despedir esta campaña de gran forma (50-58). 

A pesar de que no había mucho en juego, ambos equipos dieron su máximo, hasta el punto de que el primer cuarto se saldó con una mínima ventaja para el cuadro de San Sebastián. Con todo, en el segundo, el Basketmi reaccionó y remontó hasta conseguir una renta más o menos cómoda que se dedicó a gestionar durante el resto del partido y sumar un nuevo triunfo. 

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