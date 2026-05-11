Doble milagro para el Costa Ártabra y sus opciones de meterse en la “Final Four”

Imagen del encuentro que disputaron el BBCA y el Salesianos en Ferrol Daniel Alexandre

El Costa Ártabra tenía que esperar dos milagros para seguir teniendo opciones de estar en la “Final Four”. El primero de ellos era ganar su partido frente al Salesianos, mientras que el segundo era que el Novobasket, su gran rival por esa última plaza, perdiese. Y estas dos condiciones se dieron. El conjunto vigués cayó ante el Ensino (73-83) y los de Carlos Cotovad ganaron su duelo.

Sabedores de la importancia de la victoria, los ártabros salieron desde el inicio a por todas, consiguiendo pequeñas ventajas que eran enjugadas gracias a la resistencia local. No obstante, el BBCA siguió con su plan durante el final del primer cuarto y todo el segundo. Así, logró irse al descanso mandando en el luminoso (33-42). Con todo, en el tercer cuarto volvió habitual pájara y el Salesianos le dio la vuelta, por lo que Cotovad solicitó un tiempo muerto. Tras él, todo cambió y el Costa Ártabra mostró su mejor versión para lograr una gran victoria. Ahora, este sábado tiene una final contra el Novobasket en el que deberá ganar por nueve puntos para estar en la “Final Four”.

El otro representante local, el Baxi Ferrol Hotel Almirante, cayó en su choque ante el Esclavas (60-47), tras otro encuentro en el que tuvieron muchas bajas, como la de Irene Somorrostro, que se confirmó su lesión de rodilla y deberá pasar por quirófano.