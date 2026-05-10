El Náutico Narón se pone ya al mando

El equipo femenino del Náutico de Narón, celebrando su segunda plaza Fetri

Quince segundos impidieron al equipo femenino del Náutico Narón repetir título en la Copa de la Reina de triatlón, prueba que dio comienzo a la Liga Nacional de clubes de la disciplina y que en esta ocasión se celebró en la localidad murciana de Águilas. Fue la distancia que le sacó el Club Deportivo Delikia, escuadra con una importante representación de Ferrol a través de su “conexión” en Cedeira –en el cuadro estaba la naronesa Lucía Piñón, además de Carla Larrebeiti y Natalia Castro–, y que realizó el mejor tiempo de todas las formaciones participantes.

A pesar de que las condiciones meteorológicas retrasaron el comienzo de la carrera ante las previsiones de lluvia y tormenta, la formación naronesa salió a competir en una prueba desarrollada en la modalidad sprint (750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de carrera a pie). Tras realizar el mejor tiempo en el tramo bajo el agua y mantenerse en cabeza en la parte de bicicleta, el mejor rendimiento del Delikia en el segmento de carrera a pie fue lo que desniveló la carrera a su favor.

Mientras, en la Copa del Rey los clubes de Ferrolterra terminaron en la parte baja de la clasificación –el Náutico Narón acabó vigésimo y el Triatlón Ferrol fue descalificado–. Pero la mejor actuación fue la de los cedeireses Damián Suárez y Lucas Riola, que formando parte del Delikia vigués realizaron el cuarto mejor tiempo de todos los participantes.

Dificultad

La actividad de la Liga Nacional se completó ayer en la disputa del Campeonato de España de relevos, en la que las tres participantes de cada formación realizaban un supersprint para que su escuadra marcase el mejor tiempo. Y ahí el Náutico de Narón, formado por Iratxe Arenall y Maite Jiménez-Orta, fue el más rápido de todos los participantes. En esta prueba el Delikia, sin representantes de la comarca, finalizó en la cuarta plaza.

En cuanto a la competición masculina, la actuación de los clubes de la zona se saldó con la vigésimo sexta plaza del Náutico de Narón y la vigésimo novena del Triatlón Ferrol. Pero la actuación más destacada de los locales fue la de los cedeireses Damián Suárez y Lucas Riola que, formando parte del Delikia, consiguieron que su escuadra cruzase la meta en la segunda plaza tras ceder solo Suárez en el sprint final de su carrera ante el representante del Cidade de Lugo Fluvial, que se hizo con la primera posición de este certamen.