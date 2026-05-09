Sara Guerrero, a un segundo de un nuevo podio en la Copa del Mundo de Chengdu

La local, en segundo término, llegando a la meta Triatlon Channel

La Copa del Mundo de Chengdu volvió a convertirse en un auténtico espectáculo, si bien en esta ocasión la naronesa Sara Guerrero no pudo estar bajo los focos. Y es que la luz del podio se le escapó a la del Náutico de Narón por menos de un segundo. La local fue la cuarta, la medalla de chocolate, en un grupo de triatletas que se jugaron en el sprint final el triunfo en la siempre competida competición asiática. Y es que no fue hasta minutos después de haber cruzado la línea de meta cuando los jueces resolvieron, con fotofinish incluida, el orden en el cajón chino.

La alegría fue para la alemana Laura Lindemann –oro olímpico por relevos en París en otro espectacular final de carrera–, que ganó por centímetros a Valentina Riasova y a la británica Kate Waugh, con Guerrero en esa agridulce cuarta posición a dos segundos de la germana. Centímetros le faltaron a la del Náutico de Narón para repetir, o mejor, el bronce vivido hace dos meses en esta misma competición y que, asimismo, abrió la puerta a una exitosa campaña a nivel internacional. Guerrero se mantuvo durante toda la carrera entre las mejores, como así quedó demostrado también al final de la misma.

La naronesa recuperó una salida del agua un poco retrasada, colocándose en el amplio pelotón ciclista después de un fallido intento de ir en solitario de la húngara Szalai. Con más de medio centenar de nombres entrando prácticamente a la par en la segunda transición, los cinco kilómetros a pie serían los que decidirían a las ocupantes del cajón.

Y aquí también estuvo muy inteligente Guerrero, pegándose a la propia Lindemann, Waugh, Rainsley o Klamt, entre otras. Fue Riasova la que se colocó delante, soltando lastre e intentando aumentar una renta que llegó a ser de seis segundos respecto a la local y a otro grupo de atletas de poco más de una docena que mantenían muy vigilada a la primera.

Guerrero y sus rivales fueron acercándose a la líder para protagonizar uno de los finales más ajustados en la historia de este trofeo. Así, fue después de un último kilómetro en el que el triunfo de Riasova parecía un poco más claro, cuando a pocos metros de la meta, la alemana y la británica cazaron a la de AIN –Atletas Individuales Neutrales–. La alfombra azul se convirtió entonces casi en una pista de atletismo de velocidad, con Lindemann logrando el oro con el mismo tiempo que Riasova, pero con menos centímetros. Una pelea en la que Guerrero se quedó un poco más descolgada, si bien con opciones de volver al podio chino hasta los últimos metros.

Un cuarto lugar, peleando por más y tras venir de problemas físicos, que demuestra que la naronesa sigue en plena forma y que, sin duda, nuevos podios internacionales están al caer. Guerrero mira ahora ya a sus próximos compromisos en el calendario, entre el que figura la convocatoria para la disuta de las Series Mundiales de Alghero, en Italia, que tendrán lugar a finales de mayo y en donde compartirá línea de salida con la integrante del Triatlón Ferrol, Miriam Casillas.