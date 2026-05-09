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+Deportes

Belén Toimil se queda con el título en Jaén y ya suma cinco oros nacionales universitarios

La de Mugardos firmó 17,18 metros en un concurso de peso en el que Xiana Lago, del Ría Ferrol, fue cuarta

Redacción
09/05/2026 18:09
La de la villa, en una cita "indoor"
La de la villa, en una cita "indoor"
Cedida
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A la cuarta la mugardesa Belén Toimil consiguió completar la manita de oros en un Campeonato de España universitario que, en esta edición, tuvo Jaén como sede para la disciplina de atletismo.

La deportista local, principal favorita en el concurso de lanzamiento de peso se colocó ya de primera con su tiro inaugural –16,68 metros– y a partir de ese momento, Toimil se dedicó a competir contra sí misma, a buscar primero un nuevo tiro por encima de los 17 y, por qué no, superar esa barrera de los 18 metros. 

La de la villa, que en esta cita competía por la UCAM murciana, consiguió el primero de los retos. Lo hizo tras un segundo y un tercer lanzamientos nulos y con el brazo listo en el siguiente intento para hacer el 17,18 con el que se colgó el oro en la pista jienense.

La de Mugardos cerró su concurso con 16.59 y 16,87 metros en sus últimos intentos, estando acompañada en el cajón por Njimi Andrea Tankeu –que firmó su mejor marca personal, 17,78 metros– y Tilena Martínez –15,41–. Un concurso en el que también participó la deportista del Ría Ferrol Xiana Lago. La de Cee rozó el podio andaluz, quedándose en la cuarta posición con un mejor intento en esta prueba de 13,99 metros.

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