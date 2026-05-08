Turno para la Copa alevín de voleibol en A Solaina

El Gallego alevín se disputó también en Narón Narón Volea

Narón vuelve a acoger a la cantera del voleibol gallego y en esta ocasión el pabellón de A Solaina será sede de la Copa Galicia de categoría alevín. Será la tercera de las citas de este trofeo tras la disputadas en O Barco y Marín.

El Club Narón Volea, anfitrión de la prueba, contará con cinco de sus jóvenes escuadras en liza. Tres en la populosa competición femenina y dos en la masculina. Los encuentros de este trofeo se disputarán el sábado a partir de las 10.30 horas, comenzando octavos a partir de las tres de la tarde tras la resolución de la fase de grupos.