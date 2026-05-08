Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Turno para la Copa alevín de voleibol en A Solaina

El Narón Volea contará con cinco equipos en el trofeo autonómico

Redacción
08/05/2026 20:37
El Gallego alevín se disputó también en Narón
El Gallego alevín se disputó también en Narón
Narón Volea
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

Narón vuelve a acoger a la cantera del voleibol gallego y en esta ocasión el pabellón de A Solaina será sede de la Copa Galicia de categoría alevín. Será la tercera de las citas de este trofeo tras la disputadas en O Barco y Marín. 

El Club Narón Volea, anfitrión de la prueba, contará con cinco de sus jóvenes escuadras en liza. Tres en la populosa competición femenina y dos en la masculina. Los encuentros de este trofeo se disputarán el sábado a partir de las 10.30 horas, comenzando octavos a partir de las tres de la tarde tras la resolución de la fase de grupos.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Imagen de la jornada de trabajo de la cantera gallega

La selecta cantera local, en el Estatal ovetense de kárate
Redacción
Lía Lage, en una tirada en A Gándara

El Arco Narón llena la presencia gallega en el II Gran Premio Promesas
Redacción
El Gallego alevín se disputó también en Narón

Turno para la Copa alevín de voleibol en A Solaina
Redacción
Los clubes locales se desplazan a Lugo y a Vigo

Título, ascenso y salvación, los tres premios en juego para Ferrol, Narón y Marina en la fase final
Redacción