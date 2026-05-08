Título, ascenso y salvación, los tres premios en juego para Ferrol, Narón y Marina en la fase final

Los clubes locales se desplazan a Lugo y a Vigo Jorge Meis

Natación Ferrol, Náutico Narón y Marina Ferrol se mojan este fin de semana para que el fin de fiesta de la Liga Galega de clubes tenga una animada banda sonora. El equipo de Caranza peleará por el título autonómico una campaña más, la tercera consecutiva, después de que en una afortunada tercera y última jornada disputada en casa, el grupo de la ciudad naval consiguiese el triunfo y, por lo tanto, esa tercera posición que daba acceso a estar entre los mejores.

Ahora, los locales tendrán que competir en casa del máximo favorito, el Portamiñá lucense, con el Galaico completando la terna de los mejores clubes autonómicos y a los que, sin duda, podrán pelear tanto la primera como la segunda plaza.

En Vigo estarán un Náutico de Narón y un Marina Ferrol que compiten por diferentes objetivos en Segunda. Los de A Gándara optan de manera clara a subir de categoría, eso sí, si, al igual que en la segunda jornada liguera, le ganan la partida a los anfitriones olívicos. También en una posición de privilegio, tras ser primero en la fase previa, comienza a priori el Marina la defensa de su plaza en el cuadro de bronce. Mos y Monforte completan este combate a tres bandas en al que los ferrolanos llegan en forma.