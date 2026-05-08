La selecta cantera local, en el Estatal ovetense de kárate

Imagen de la jornada de trabajo de la cantera gallega Cedida

El premio al buen trabajo de una gran temporada llega este fin de semana para varios nombres de la cantera comarcal. Lo hace con motivo del Campeonato de España infantil que durante estas jornadas se disputa en el Palacio de los Deportes de Oviedo.

Una fecha marcada en rojo para deportistas desde categoría benjamín a juvenil y en la que podrán estar cuatro nombres locales, todos ellos compitiendo en la modalidad de kumite. Tres de ellos se desplazan a tierras asturianas como vigentes campeones gallegos de sus pesos y categoría, como es el caso de los infantiles Miguel Ángel Villadóniga y Lucy Rey –ESK Narón– y Pablo Beceiro –Renbukan–, tras subirse a lo más alto del podio en Santiago.

A esta lista se unce Laura Torrecilla –AM Fene–, en su caso al ser subcampeona. Una lista de participación local en el que también está Ramon Vázquez Menéndez, en su caso en la competición juvenil -40 kilos y también después de colgarse la medalla de oro en Compostela.