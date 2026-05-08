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+Deportes

El Arco Narón llena la presencia gallega en el II Gran Premio Promesas

La delegación naronesa compite en Madrid

Redacción
08/05/2026 20:41
Lía Lage, en una tirada en A Gándara
Lía Lage, en una tirada en A Gándara
Cedida
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El tiro con arco naronés vuelve al calendario nacional, y lo hace además sacando pecho por su cantera. Un vivero del que salen los cinco nombres que este fin de semana disputan en Madrid el II Gran Premio de España Promesas . 

Dos de ellos son los de unas Lía Lage Pernas y Lúa Teijeiro Aneiros, ambas en recurvo sub 18, que ya tomaron parte en la primera competición, también en el campo madrileño, destacando el séptimo lugar firmado por esta última hace poco menos de un mes. Una categoría y modalidad en la que también estará su compañera Raquel Lorenzo. En el cuadro sub 15 llevarán a cabo su primera actuación estatal Paula Pérez Díaz y Adriana Rodríguez Soto.

Una presencia naronesa –todos los nombres son del alumnado de la Escuela Municipal– que supone la mayor parte de la representación gallega en esta cometición para las categorías de base, que se completa con el sub 21 Xes Argüelles –Archers Team– y con el sub 18 Beltrán Doval, del Club Lumelar Arco.

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