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+Deportes

Batería cargada para June Moreno

La eumesa, en un Nacional universitario con más nombres locales

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
08/05/2026 20:26
Moreno, en una de las citas del pasado ejercicio
Moreno, en una de las citas del pasado ejercicio
Cedida
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La internacional eumesa June Moreno –AD Ferrolterra– vuelve al ruedo. La deportista local se viste de nuevo el judogui y lo hace con fuerzas, ganas y energías renovadas después de dos campañas muy duras –las últimas júnior– con un final un tanto agridulce en el pasado ejercicio, en el que las cosas no le salieron a la de Pontedeume como le hubiesen gustado. 

Moreno se tomó unos meses de pausa, a nivel competitivo, pero en absoluto de un trabajo que dobló para cubrir esa falta de eventos, a los que ahora vuelve con la batería llena. La de la AD Ferrolterra lo hace en un Campeonato de España universitario que ya ganó hace tres campañas y que se presenta como una excelente oportunidad para que la judoka vaya, poco a poco, cogiendo esas sensaciones competitivas que la llevaron a lo más alto del panorama nacional del judo júnior.

Moreno vuelve en el cuadro de -78 kilos, en el que formarán otras diez competidoras, defiendo los colores de la Universidade de Vigo. No será la única representante de la AD Ferrolterra, ya que en el tatami de Granada estarán también su compañero, de club y universidad Mario Tenreiro, al que el salto a júnior y al cuadro de -81 kilos no han bajado al local del cajón autonómico ni nacional.

Y si Tenreiro llega con el título gallego júnior bajo el brazo en este peso, en -90 kilos lo hace Miguel Trillo –Bitácora– formando con la Universidade da Coruña, al igual que su compañera de club Daniela Sevillano, en su caso en -70 kilos. Una competición estatal que, a tenor del número de participantes, va cogiendo peso e importancia en el calendario estatal y puede ser una gran fiesta del judo local. 

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