Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Fútbol Sala

A Malata, lista para las finales del Gallego

El pabellón ferrolano acogerá cinco encuentros este domingo

Redacción
08/05/2026 19:51
Imagen de la presentación de las finales de los distintos Campeonatos Gallegos
Imagen de la presentación de las finales de los distintos Campeonatos Gallegos
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620

El pabellón de A Malata ya está listo para acoger mañana las finales femeninas del Campeonato Gallego de fútbol sala, en la que habrá diez equipos participantes. 

La actividad comenzará a las 11.00 horas con la celebración del partido por el título en la división más pequeña, donde se enfrentarán el Saraiba do Mar contra el Castro, mientras que a partir de las 12.45 horas será el turno para el Saraiba do Mar alevín y el Lóstrego. La jornada continuará por la tarde con tres partidos que corresponderán a las categorías infantil –se medirán el Fisober FSF y el Arealonga FS, a las 16.00–, la cadete –ED Poio FS y CD La Peña FS, a las 18.00– y la juvenil –jugarán el Cidade de Ourense CF y el Ribeira FS, a las 20.00 horas–. 

Ante este acontecimiento, Ricardo Aldrey, concelleiro de Deportes, agradeció a la Real Federación Galega de Fútbol “ter escollido Ferrol para celebrar ese campionato”, unas palabras recogidas por Abraham Yáñez, delegado de la RFGF, y por la delegada de la Xunta en la urbe naval, Martina Aneiros, que destacó “o seu compromiso da cidade co deporte”. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Imagen de la jornada de trabajo de la cantera gallega

La selecta cantera local, en el Estatal ovetense de kárate
Redacción
Lía Lage, en una tirada en A Gándara

El Arco Narón llena la presencia gallega en el II Gran Premio Promesas
Redacción
El Gallego alevín se disputó también en Narón

Turno para la Copa alevín de voleibol en A Solaina
Redacción
Los clubes locales se desplazan a Lugo y a Vigo

Título, ascenso y salvación, los tres premios en juego para Ferrol, Narón y Marina en la fase final
Redacción