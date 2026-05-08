A Malata, lista para las finales del Gallego

Imagen de la presentación de las finales de los distintos Campeonatos Gallegos Cedida

El pabellón de A Malata ya está listo para acoger mañana las finales femeninas del Campeonato Gallego de fútbol sala, en la que habrá diez equipos participantes.

La actividad comenzará a las 11.00 horas con la celebración del partido por el título en la división más pequeña, donde se enfrentarán el Saraiba do Mar contra el Castro, mientras que a partir de las 12.45 horas será el turno para el Saraiba do Mar alevín y el Lóstrego. La jornada continuará por la tarde con tres partidos que corresponderán a las categorías infantil –se medirán el Fisober FSF y el Arealonga FS, a las 16.00–, la cadete –ED Poio FS y CD La Peña FS, a las 18.00– y la juvenil –jugarán el Cidade de Ourense CF y el Ribeira FS, a las 20.00 horas–.

Ante este acontecimiento, Ricardo Aldrey, concelleiro de Deportes, agradeció a la Real Federación Galega de Fútbol “ter escollido Ferrol para celebrar ese campionato”, unas palabras recogidas por Abraham Yáñez, delegado de la RFGF, y por la delegada de la Xunta en la urbe naval, Martina Aneiros, que destacó “o seu compromiso da cidade co deporte”.