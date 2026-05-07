Sara Guerrero, a por otro podio made in China
La naronesa regresa a una Copa del Mundo de Chengdu en la que sumó su primera presea en este trofeo
La naronesa Sara Guerrero Manso vuelve a donde, hace un año, comenzó la que, hasta la fecha, ha sido su mejor campaña. La triatleta local regresa a China, a una Copa del Mundo de Chengdu en la que consiguió el primero de sus podios a nivel internacional, cruzando la meta en una muy celebrada posición de bronce.
Fue una prueba “bisagra” como ella misma manifestó y tras la que fue plata en la cita de Viña del Mar y oro en Florianópolis en una más que exitosa gira sudamericana. Ahora, Guerrero encabeza la delegación española a esta competición y lo hace tras haber endurecido sus pilares, especialmente en el apartado de ciclismo, con su presencia, por ejemplo, en la Copa de España en sus pruebas disputadas en Betanzos y en Pontevedra.
La deportista del Náutico de Narón, que ahora está integrada en el grupo de trabajo del ferrolano Javier Gómez Noya en la ciudad del Lérez, hará frente a esta competición en formato sprint –750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de carrera a pie– a las 5.00 horas del sábado de carr a repetir e incluso mejorar esa satisfactoria tercera plaza.
Guerrero tomará la salida desde el pontón con el dorsal número 2, con la británica Sian Rainsley como primera. Una rival dura que viene de ser bronce en la Copa del Mundo de Haiku –que la naronesa no pudo terminar, retirándose en el trazado de atletismo– y ser octava en las Series Mundiales de Samarkanda.
Cecilia Santamaría y Ana Carballo completan la representación española en esta carrera femenina, con Izan Edo, Antonio Serrat, Pelayo González y Esteban Basanta compitiendo en una carrera masculina que comenzará dos horas antes que la de sus compañeras.
Náutico de Narón, Ferrol y los cedeireses del Delikia inician la Liga de triatlón
La Liga Iberdrola y la Liga Suzuki de triatlón viven en Águilas sus primeras citas y lo hacen en un masivo evento en el que asimismo tendrán lugar la tercera y cuarta jornada de la cita nacional de Talentos. De hecho, será el Nacional por equipos de esta categoría el que abra el programa el sábado, con la Copa de la Reina –con el Náutico de Narón defendiendo título– y del Rey por la tarde. El Estatal de relevos élite y Talento se dirimirá el domingo. Narón, Ferrol y los cedeireses del Delikia estarán en liza.