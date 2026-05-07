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+Deportes

Numerosa presencia local en los Campeonatos de España de Baleares y Ourense

En Pereiro de Aguiar compite una selección gallega sub 16 con muchos nombres locales

Redacción
07/05/2026 19:52
Lendoiro, en el centro, y Suárez formarán con la selección gallega sub 16
Lendoiro, a la izquierda, y Suárez formarán con la selección gallega sub 16
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Con Mahón y Pereiro de Aguiar como puntos clave del atletismo nacional este fin de semana, la delegación comarcal estará presente en ambas competiciones estatales, destacando un Atletismo Narón que hará doblete. En la localidad balear se disputa, el sábado, el Campeonato de España de 10.000, absoluto y sub 23, y 5.000 metros, sub 20 y sub 18. 

La atleta de la villa, durante la competición de Nicosia

Belén Toimil, a por la manita universitaria

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Será en esta última distancia en la categoría de mayor edad en la que formen los naroneses Alejandro Domingo y Anxo Bello, mientras que su compañero Pablo Vázquez lo hará en sub 18. Y durante todo el fin de semana, en Ourense, los mejores nombres sub 16 afrontan el Nacional por selecciones con la presencia de Samuel Tallón –Ferrol Atletismo–, Martín Saavedra –Sada– y los naroneses Martín Barredo, Enrique García y Antón Díaz, con sus compañeras Antía Suárez y Ángela Lendoiro en el combinado femenino.

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