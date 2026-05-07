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+Deportes

Las exclusiones evitan una nueva fase final para el Balonmano Narón, que cae ante el Sanxenxo

Los amarillos, que fueron por delante durante 45 minutos, cerraron en casa la campaña

Redacción
07/05/2026 20:52
La plantilla naronesa se quedó muy cerca del pase
La plantilla naronesa se quedó muy cerca del pase
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No pudo ser. El Ojo de Nómada Balonmano Narón cerró la temporada antes de lo que a plantilla, cuerpo técnico y afición les hubiese gustado. El conjunto dirigido por Alejandro Basoa se jugaba a un solo partido la opción de estar en la final a cuatro y pelear por el ascenso. Un boleto que, además, le tocó jugar en casa, en Campo da Serra, pero que finalmente no resultó ganador para el conjunto amarillo. 

Enfrente, un Hotel San Carlos I Silgar Sanxenxo con el que ya se había medido en la fase regular, cediendo en ambos duelos, pero siendo el de la segunda vuelta mucho más igualado y con opciones de triunfo naronés. También las hubo, y muchas, en este encuentro clasificatorio. De hecho, el Narón estuvo tres cuartas partes del partido por delante en el marcador. Y aquí llegó el cambio de rumbo. Las numerosas exclusiones vividas por los amarillos en la recta final del duelo echaron por tierra todo el trabajo previo y de toda una temporada en la que los de Basoa fueron de menos a más.

El Sanxenxo fue recortando distancia hasta ponerse por delante y llevarse el triunfo y la presencia en la fase final por un marcador de 22-27. Marcos Suárez, con seis dianas, fue el máximo anotador local. El grupo naronés quiso agradecer a su afición su numerosa presencia en las gradas y que soñó, durante muchos minutos, con la presencia naronesa en un nuevo playoff.

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