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+Deportes

El naronés Brais García no se baja del podio en el regreso al circuito pontés

El trazado de la villa fue sede de la tercera cita del Campeonato Gallego de karting

Redacción
07/05/2026 19:42
Vera Bouza, en la cita pontesa
Vera Bouza, en la cita pontesa
Cedida
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El Campeonato Gallego de karting regresó a un circuito de As Pontes que volvió a ofrecer un grandísimo espectáculo, no sólo en la pista sino también fuera de ella. Más de cien equipos se inscribieron en la tercera prueba autonómica, que volvió a dejar grandes resultados para los pilotos locales. 

El más destacado, sin duda, fue el naronés Brais García García, que finalizó primero en la carrera inaugural en la categoría sénior y fue segundo en la siguiente, demostrando que va en serio a por el campeonato. En esta división también compitió Vera Bouza Torrente, que regresó a la acción con un noveno y un sexto lugar, respectivamente.

Otros resultados muy destacados fueron los que lograron los “rookies” Markos Castro Rico y Minh Pita Tenreiro. El primero consiguió un segundo puesto en su estreno y después una duodécima posición tras tener algunos problemas. Mientras, su compañero fue más regular al ser tercero y cuarto, respectivamente.

También se quedó al borde del cajón Rafael Simón Varela en la segunda de las citas de júnior, finalizando en el puesto 18 en la primera debido a varias complicaciones. Su compañero pontés Óscar Martínez Rivero logró dos “top 20”, destacando una duodécima posición. Por último, en mini novel, Iker Fraga Villares acabó tercero la segunda prueba.

Casi una treintena de duplas locales en el Rally da Mariña Lucense

El calendario del Campeonato Gallego de rallys se retoma este fin de semana con la cita da Mariña Lucense. Una carrera con casi una treintena de duplas comarcales en su amplia lista de inscritos –128– de las escuderías Siroco Narón, Moeche, ACAP, As Pontes Motorsport y Somozas. Precisamente en esta última forman Antonio Pérez y Adriana Martínez, los mejores locales en la general provisional ocupando la undécima posición.

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