El naronés Brais García no se baja del podio en el regreso al circuito pontés

Vera Bouza, en la cita pontesa Cedida

El Campeonato Gallego de karting regresó a un circuito de As Pontes que volvió a ofrecer un grandísimo espectáculo, no sólo en la pista sino también fuera de ella. Más de cien equipos se inscribieron en la tercera prueba autonómica, que volvió a dejar grandes resultados para los pilotos locales.

El más destacado, sin duda, fue el naronés Brais García García, que finalizó primero en la carrera inaugural en la categoría sénior y fue segundo en la siguiente, demostrando que va en serio a por el campeonato. En esta división también compitió Vera Bouza Torrente, que regresó a la acción con un noveno y un sexto lugar, respectivamente.

Otros resultados muy destacados fueron los que lograron los “rookies” Markos Castro Rico y Minh Pita Tenreiro. El primero consiguió un segundo puesto en su estreno y después una duodécima posición tras tener algunos problemas. Mientras, su compañero fue más regular al ser tercero y cuarto, respectivamente.

También se quedó al borde del cajón Rafael Simón Varela en la segunda de las citas de júnior, finalizando en el puesto 18 en la primera debido a varias complicaciones. Su compañero pontés Óscar Martínez Rivero logró dos “top 20”, destacando una duodécima posición. Por último, en mini novel, Iker Fraga Villares acabó tercero la segunda prueba.