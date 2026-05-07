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+Deportes

Belén Toimil, a por la manita universitaria

La lanzadora mugardesa participa en Jaén en el Campeonato de España en un mes de mayo con la Copa de Europa de clubes y el Iberoamericano en cartera

Redacción
07/05/2026 19:48
La atleta de la villa, durante la competición de Nicosia
La atleta de la villa, durante la competición de Nicosia
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La mugardesa Belén Toimil cambia este fin de semana su habitual indumentaria del Playas de Castellón por la uniformidad de la UCAM en la que será una nueva participación de la local en el Campeonato de España universitario, con Jaén como sede única de esta cita multideporte. 

Toimil entrará en liza en la jornada del sábado a partir de las 12.05 horas con el comienzo del concurso de lanzamiento de peso. Como clara favorita a colgarse de nuevo el oro –lo ha logrado en las cuatro últimas ediciones–, la de Mugardos alcanza esta prueba con un mejor registro de 17,80 metros en la cita de pista cubierta checa y, más reciente, en su última prueba al aire libre firmó 16,56, con motivo de la jornada inicial de la Liga de Clubes en División de Honor.

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La deportista mugardesa, que recientemente abandonó la disciplina del CAR de León y se mudó a Gandía a las órdenes de Juan Vicente Escolano, seguirá su ruta este mes de mayo en la Copa de Europa de clubes y en el Campeonato Iberoamericano de Perú.

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