Adair Legaspi y Sara Bellas reciben la llamada de la selección española

Adair Legaspi, durante un encuentro con la selección gallega RFGF

El fútbol sala en Ferrolterra sigue en auge. Después de los múltiples éxitos logrados por las diferentes categorías de O Parrulo Ferrol, así como de O Esteo, Valdetires, A Fervenza, Lago Sport o Cidade de Narón, se une la proliferación de jóvenes promesas que no hacen más que situar a la comarca en el mapa nacional.

En esta ocasión, dos de las jugadoras más prometedoras, Adair Legaspi Bellas y Sara Bellas Loureiro, son las encargadas de tener ese honor. Y es que ambas han sido llamadas por el seleccionador español sub 15, Daniel Cortés, para acudir a unas jornadas de entrenamiento que se realizarán en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas del 24 al 27 de mayo. En concreto, tanto la deportista del Lago Sport como la de A Fervenza realizarán cuatro sesiones de entrenamiento en una concentración que acabará con un partido entre ellas.

Sin duda, esta es una gran noticia para Ferrolterra, ya que sigue demostrando que es una potencia en el fútbol sala. Tanto Sara como Adair son unas asiduas con la selección gallega, yendo a múltiples Campeonatos de Selecciones Autonómicas, como al que acudieron el pasado mes de febrero. Además, Legaspi continúa con una progresión que no entiende ni de edad ni de disciplina, pues también acudió a varios certámenes estatales tanto con los combinados de baloncesto, defendiendo los colores del Baxi Ferrol, como de fútbol campo, bajo el escudo del Racing de Ferrol. No cabe duda de que la joven pontesa, al igual que la naronesa, son dos jugadoras a las que hay que seguir muy cerca.

Junto a la dos representantes locales también recibiendo la llamada de Cortés: Mía Isabella Monasterios Matamoros (MRB Móstoles FSF), Ángela Cobo Ortiz (CD Playas de Torremolinos FS), María López Cereto (AE Les Corts UBAE), Addaia Sánchez Escanellas (AE Llevant de Manacor Futsal), Rocío González Valcárcel (Viaxes Amarelle FSF), Ángela Jiménez Córdoba (Menciana AD), Paola Serna Argumanez (CD Toledo FS), Daniella Vilet Portugal (Olesa Fútbol Sala), Ángela Morcillo Morote (Futsal Paulo Roberto), Alba Campos Molanes (AD Fútbol Sala Bueu), Lucía Estévez Moutinho (CD Futsal Montevive-Alhendín), Alba Hernández Martín (CD Toledo FS), Laia Verdaguer Fernández (Club Manreas FS), Leire Beltrán Fabra (Club Fútbol Sala Almacelles), Alma Cerezuela Mora (Martos FS), Ariadna Lavilla Huguet (Club Manresa FS), Joana Requena Vidal (Club Fútbol Sala Almacelles) y Paula Sevilla Palazón (LBTL Futsal Alcantarilla).