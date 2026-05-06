Recepción al atleta Bruno Castro en el Concello de Ferrol

Rey Varela entrega a Castro una camiseta Cedida

Castro recibe reconocimientos también fuera del tartán. El del Coruña Comarca fue recibido por su oro sub 18 en el Concello ferrolano por el alcalde Rey Varela y el edil de Deportes Ricardo Aldrey. Castro estuvo acompañado por sus padres y su técnico Tomás Pérez y viene de firmar su MMP en el Gallego de clubes de Pontevedra en triple y ahora estará concentrado en Sant Cugat.