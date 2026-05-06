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+Deportes

Recepción al atleta Bruno Castro en el Concello de Ferrol

El del Coruña Comarca y pupilo de Tomás Pérez estará en el próximo Europeo sub 18

Redacción
06/05/2026 22:33
Rey Varela entrega a Castro una camiseta
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Cedida
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Castro recibe reconocimientos también fuera del tartán. El del Coruña Comarca fue recibido por su oro sub 18 en el Concello ferrolano por el alcalde Rey Varela y el edil de Deportes Ricardo Aldrey. Castro estuvo acompañado por sus padres y su técnico Tomás Pérez y viene de firmar su MMP en el Gallego de clubes de Pontevedra en triple y ahora estará concentrado en Sant Cugat.

Castro, Vigo y Otero, con sus compañeros del Sada

Pedro Osorio, Irma Veiguela y Javier Picos, en el podio pontevedrés

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