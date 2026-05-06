Las doce de plata de Ferrolterra

La delegación local, con sus medallas, celebrando su subcampeonato en la segunda edición de esta competición nacional Cedida

Impresionante, imponente, una pasada... Los adjetivos no le llegan al experimentado preparador José Díaz para describir lo vivido en un Campeonato de España de veteranas que, en su segunda edición, aprendió de lo vivido el pasado año y dio un paso adelante.

El crecimiento de la competición estatal que este año se disputó en una Zaragoza pasada por agua –“y por granizo ¡vaya tronadas que nos cayeron!”, cuenta el técnico– fue paralelo a la de su formación, unas Veteranas Ferrolterra que, si hace doce meses ocupaban la quinta posición en Altea, Valencia, ahora regresan de la maña entonando el cántico de subcampeonas nacionales. Rocío Fernández, Mercedes Criado, Juana Regueiro, Noelia Lorenzo (Chichi), Ana Prego, Ana Belén Fernández, Beatriz Pita, Cristina Barreiro, Estefanía Prieto, Marta García, Montse Martínez, Birgit Laudembach, Mónica Barreiro y Maika Barbeito –con Sergio Díaz y Verónica Rey de delegados– son los nombres que en estas dos campañas han colocado a este “grupo de amigas” en el mapa máster de la disciplina.

“El año pasado la experiencia ya fue muy buena, pero este fue algo que no habíamos vivido, de verdad. Estamos muy alegres, cansadas pero supercontentas”, señalaba un exultante Díaz pocas horas después de su regreso a casa. Una medalla de plata que las locales llevan preparando, por así decirlo, trece años, los que tiene ya esta formación de conocidas jugadoras, desde el momento en el que decidieron continuar con los valores que les aporta esta disciplina, el deporte, si bien ya sin el corsé de ligas y calendarios.

A pesar de toda esta experiencia, de competiciones, fases finales y, ya en la última década, torneos, la emoción que todas ellas sintieron en la pista zaragozana fue algo totalmente nuevo. “Incluso Chichi –que además de balonmanista, ha competido en pruebas de motociclismo de velocidad y en los últimos años en pádel– que ya está habituada, que ha visto Campeonatos de España, ella misma lo decía, que ver así el pabellón impresiona”, recordaba el técnico las palabras de su jugadora, refiriéndose especialmente a esa final en la que se jugaron el título con un Elche con el que, precisamente, habían abierto pocas horas antes el campeonato.

Una medalla, tres pilares

“En la final había unas 500 personas de Elche, tambores... estábamos acojonadas”, relata entre risas el preparador, “entre el himno de España y la parafernalia antes de empezar el partido, creo que estaban todas ya con las piernas... incluso yo, con toda la experiencia. Quieras que no impone, y más con el equipo que tienes enfrente”. Sin embargo, sólo el resultado fue igual que en el primer duelo de grupos. Ese que jugaron a la mañana siguiente, cuando saltaron a la pista casi sin dormir después de cubrir los casi 800 kilómetros entre Ferrol y Zaragoza.

“Empezamos fatal”, confesaba Díaz, con estas circunstancias como atenuantes. Una actuación de la sin duda se resarcieron en la citada final en la que “mira como son las cosas que salimos y nos pusimos 0-3. Salimos superconcentradas, muy bien”, recordaba. Un duelo que llegó con empate al descanso y que se resolvió en los últimos cinco minutos. “Se nos fueron de tres y se acabó el partido –eso sí, con Rocío como la máxima realizadora–”, cuenta Díaz, señalando el valor de, evidentemente, ganar una final pero “si el que está enfrente es mejor... llegas hasta donde puedes, el cansancio hizo mella”.

Y es que esta plata tiene todavía más mérito teniendo en cuenta que, si el Ferrolterra ya acudía con un equipo justo –doce nombres–, una de sus principales referencias, Mónica Barreiro, se lesionó, precisamente, en el primer duelo ante Elche.

Ellas, las veteranas más en forma de toda la comarca, hicieron de esta desgracia virtud, sus compañeras se echaron el equipo a la espalda y celebraron todas juntas esta gesta. Una muesca en la historia del balonmano local en la que esta formación puso un resultado, que si bien no podría haberse dado, como señala Díaz, sin “los tres pilares fundamentales para que pudiéramos acudir: el Balonmano Narón –club al que se afiliaron para poder participar, “son encantadores”–, el apoyo de la Federación Galega y las equipaciones preparadas por la empresa Estampa y Borda”. Un auténtico trabajo en equipo para una plata cuyo inicio se decidió en una reunión en el Chips de Narón. “¿Vamos? “, se preguntaron las doce y el técnico. Y menos mal que fueron y que ahora la comarca puede presumir de unas veteranas de plata.