KDM Cabanas y Folixa de As Pontes debutan con honores

Deportistas del Náutico Folixa pontés Cedida

El trofeo autonómico de piragüismo sprint dio el relevo al que se ha convertido en uno de sus parientes más jóvenes, la Copa Galega de barco dragón, que disputó en la lámina de agua de Verducido su primera edición. Y lo hizo con el Náutico Folixa de As Pontes y el KDM Cabanas como protagonistas locales de esta novedosa competición.

La entidad cabanesa llevó a cabo un gran papel en la primera edición de este trofeo Cedida

Además, la tripulación cabanesa y la de la villa pudieron compartir podio, al firmar la segunda y tercera posición, respectivamente, en la regata sénior Open DB12 200 metros. También sobre 500, el bote de Cabanas repitió plata, así como en mixto sénior en esta misma distancia. Asimismo, la tripulación pontesa sumó un nuevo bronce gracias a la gran actuación de sus remeras también en la distancia más corta. El KDM añadió a su botín otras dos preseas cobrizas, en mixto 200 y veteranos 500.