El Ximnasia Ferrolterra mantiene su brillo también en Sada

Parte de la joven delegación local, con sus medallas Cedida

El Escola Ximnasia Ferrolterra volvió a suelo y aparatos para hacer frente a una segunda cita de la Liga Escolar que, al igual que la dirimida hace unas semanas en Ponferrada, resultó muy provechosa para la delegación local.

Y es que en seis de las categorías en las que participaron, los conjuntos feneses se colgaron el oro por equipos. Este fue el caso en Escolar 1 –Lía Fariña, Amaia Castro, Clara Vázquez y Eva Solano–, Escolar 2 (2018) –Paula Rodríguez, Alicia Veiga y Anne Rodríguez–, Escolar 2 (2017) –María Fernández, Vera Novo, Celia Fraga y Sasha Sánchez–, Escolar 3 (16) –Marina Rodríguez, Valeria Díaz, Catalina Pena y Alexia Rodríguez–, Escolar 4 (14) –Paula Lorenzo, Lara Polo, Elba Quintiá y Silvia Fernández– y Escolar 5 –Noa Rivera, Ainara Cabado, Iria García y Sandra Cuéllar–.

Además de por equipos, Marina Rodríguez, Lorenzo, Fonticoba y Rivera consiguieron la primera plaza en la general individual. Por su parte, aunque no en lo más alto, sí que también estuvieron en el cajón las de Escolar 4 (13), con la citada Celia Fonticoba, Marina Breijo y Paula Grandal. Sabela Villarroya regresó a casa también con medalla, en su caso de bronce en Escolar 3 en la general. En masculino, oro individual para Mario Otero en Escolar 1, merced a sus triunfos en suelo y potro.