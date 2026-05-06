El Náutico Firrete, un paso más en Verducido

La delegación eumesa, en el embalse pontevedrés Cedida

La segunda parada de la Copa Galega sprint olímpico le salió mucho más redonda a la delegación del Náutico Firrete de Pontedeume. Si en la primera de las citas, dirimida en marzo, el K-4 júnior de la villa fue tercero, Pablo Barcia, Daniel Beceiro, Pedro Delgado y Daniel Pérez repitieron posición en la misma lámina de agua de Verducido y asimismo rozando la plata lograda por el Ría del Aldán.

El embalse pontevedrés vio, precisamente, cómo los sénior eumeses aumentaban su medallero respecto a la competición inaugural, cosechando otras dos medallas, en ambos casos con la participación de los hermanos Martín y Borja López. Los naroneses se quedaron con la miel en los labios en la regata de K-2 500 metros, de nuevo batidos por el club pontevedrés, siendo segundos por poco menos de dos décimas.

Una plata de la que se resarcieron uniendo fuerzas con Antón Cao y Bruno González en el K-4. En esta ocasión, y por más de dos segundos, la tripulación eumesa fue la más rápida, de nuevo en otra batalla con el Ría de Aldán. La Copa Galega sprint cadete para botes de equipos será la próxima cita el día 16.