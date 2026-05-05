Sofía Couce, de la plata universitaria al WTT Youth Contender catalán

Couce, a la izquierda, cayó en una ajustada final Cedida

La naronesa Sofía Couce ha añadido una nueva muesca a su ya amplio palmarés de éxito. Un podio ahora con sabor un poco más adulto y con motivo de su primera participación en el Campeonato de España Universitario. Una competición dirimida en Jaén y en la que la deportista ahora residente en Sevilla en donde cursa sus estudios de Magisterio, participó defendiendo precisamente los colores de este centro educativo superior.

Couce avisó de sus intenciones de pelear por la medalla ya en una fase de grupos en la que la local firmó la primera posición, ganando además todos sus encuentros por un marcador de 3-0. Con este empuje, la exdeportista del Narón Tenis de Mesa se plantó en cuartos –quedando exenta de primera ronda– superando este duelo también sin sets en contra, siendo el primero en contra el que sufrió en semis contra la vasca Nerea Aizpurua.

En el choque por el título, la naronesa peleó hasta la última bola en un partido igualadísimo ante la murciana Ángela Rodríguez, que finalmente se llevó el título universitario en el quinto set en la competición jienense (3-2), con Couce celebrando un nuevo logro en su curriculum.

Maleta a Cataluña

Y con la plata universitaria en la maleta, Couce hace la maleta hacia una nueva prueba internacional, un WTT Youth Contender Platja d’Aro en el que la naronesa ya sabe lo que es competir.

La deportista del Nervión regresará a la prueba catalana por partida doble, compitiendo tanto en el cuadro individual sub 19 como en el de dobles mixtos de esta misma franja de edad. Será precisamente en este último en el que comience su camino hacia la que puede ser una nueva medalla internacional.

Lo hará formando pareja con Marlon López, debutando mañana. El jueves, Couce dará sus primeros golpes sola en la mesa en la fase de grupos, pudiendo cruzar la meta de cerrar una nueva semana con otra medalla, ahora internacional, en su maleta.