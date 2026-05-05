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+Deportes

Sergio Veiga, con billete a China pero sin todo incluido

El “rider” naronés, segundo en la clasificatoria para el Mundial, se quedó a 0,085 milésimas de un triunfo que sí logró en la Copa de España

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
05/05/2026 21:29
Veiga, durante la competición disputada en Aínsa
Veiga, durante la competición disputada en Aínsa
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Al “rider” naronés Sergio Veiga le hubiese gustado intercambiar el orden de celebración de las dos citas que el pasado fin de semana tuvieron lugar en Ainsa, en Huesca. Un circuito en el que el deportista del Pontebike Kids disputó tanto la clasificatoria UCI para el Mundial como la segunda prueba de la Copa de España de pump track. Y si bien Veiga estuvo entre los mejores durante las dos jornadas de competición, el de Narón, sin duda, cambiaría los lugares conseguidos en una y otra carrera. 

En el completo calendario de competición, el fuego lo abrió la cita internacional que daba los billetes para la prueba china a disputarse a mediados de octubre. Una cifra, la de 0,085 milésimas, que nunca olvidará Veiga, ya que fue la escasísima diferencia que lo separó de lograr el billete y los gastos pagados al Mundial. Esa fue la renta con la que Ángel Heras consiguió esa ansiada primera posición, catapulta para estar sí o sí en China.

Y es que si bien la segunda plaza del naronés también le otorga el privilegio de poder acudir a ese campeonato, ahora comienza otro duro camino, el de lograr los apoyos económicos necesarios para poder pagar ese costoso desplazamiento de, al menos, una semana.

El local, con la medalla conseguida en la cita autonómica

Doblete para Marco Veiga en un Gallego de enduro con Leira y Araújo también en el podio

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“Estoy satisfecho, porque al final estaban varios de los mejores del mundo”, cuenta Veiga, “le gané al subcampeón del mundo Costerman y había mucho nivel. Estoy muy orgulloso por eso, porque hace un año me costaba entrar en una clasificatoria en Arrúbal –sí que lo consiguió en Portugal– y un segundo lugar está muy bien”. Unas palabras que el propio Veiga utiliza de bálsamo para calmar la herida provocada por haberse quedado a las puertas de asegurar su presencia en el Mundial.

“Fastidia porque son ocho milésimas y detrás de esas ocho milésimas hay mucho esfuerzo”, añade. Fue un error, un simple error –“que en estas pruebas se paga muy caro”, apunta– el que lo privó de ese triunfo y pasaporte. Un fallo del que “fui consciente y que vino por culpa de la fatiga acumulada. Y que efectivamente le costó esa primera plaza. Y es que aunque se disputan en Francia o Italia otras competiciones clasificatorias, el camino que casi con toda seguridad buscará el de Narón será el de comenzar a llamar a puertas para poder reunir lo necesario para acudir a una cita en la que se ha ganado su plaza y quizá también crear un posible “crowdfunding”.

En la Copa, sí

Veiga no quiere dejar pasar un tren a cuyos vagones ya se subió el pasado año con su presencia en el Mundial de Suiza, aunque “China ya es otro nivel”, recalca el naronés, desprendiéndose de sus palabras una mezcla de ilusión y cierta tristeza ante la posibilidad de no poder acudir.

Una plaza conseguida después de mucho trabajo y, además, con Veiga todavía con dolores de la lesión sufrida en su tobillo el pasado año y, cabe recordar, teniendo que acudir a Pontevedra y Avilés para entrenar en circuitos adecuados a las pruebas nacionales e internacionales a las que hace frente.

Un primer lugar que sí que Veiga pudo conseguir al día siguiente en ese mismo trazado oscense. Ya sin errores, el de Narón fue mejor que Heras y levantó su segundo triunfo sub 23 en la Copa de España de la modalidad, dando continuidad al conseguido una semana antes en Cataluña. Ahora, Veiga, con su segunda posición bajo el brazo “venderá” sus éxitos para que tanto entidades públicas como privadas, e incluso particulares, puedan ayudarle a cumplir un nuevo sueño y defender en la pista china lo logrado en Huesca.

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