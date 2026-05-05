O Esteo logra la clasificación para la próxima edición de la Copa del Rey

Los jugadores de O Esteo celebran un gol ante el Begonte Xosé Ferreiro

Lo tenía complicado, pero no imposible. O Esteo necesitaba ganar su último compromiso, ante el Concello de Begonte, y esperar que el Noia Portus Apóstoli B, que se medía contra el ADC Lugo Sala, perdiese para clasificarse para la Copa del Rey. Y lo logró gracias a su contundente triunfo y a que logró el conjunto lucense en la pista del Noia.

Con todo, el grupo pontés tuvo que esperar para celebrar, pues fue el primero en abrir la jornada, algo que podía salirle muy bien o muy mal. Por suerte, los de Iván López se enfrentaban a un descendido Begonte que sólo había ganado un partido. Aun así, salieron a por todas y destrozaron a su rival, al que le endosaron la friolera de trece goles.

La primera parte ya estaba conseguida. Además, también le agregó más presión a ese duelo entre el filial del Noia y un Lugo Sala que se jugaba clasificarse para los playoffs. Tras un partido trepidante, en el que los locales lograron ponerse por 3-1, los lucenses fueron capaces de darle la vuelta al marcador en los últimos minutos para cumplir su objetivo y el de un O Esteo que sufrió como nunca. Ahora toca celebrar, puesto que para el año habrá dos equipos de Ferrolterra en una de las mejores competiciones nacionales.