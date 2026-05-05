Eva Rico se lanza a la piscina en su segunda final europea del Rip Curl Grom

Eva Rico volvió a ganar en Cantabria Cedida

Eva Rico lo ha vuelto a hacer. La joven surfista del Valdo Surf School ha demostrado que lo conseguido el pasado año en Cantabria no fue ni suerte ni casualidad. La deportista local volvió a domar las olas cántabras de Somo para, por segunda ocasión consecutiva, clasificarse para la gran final del Rip Curl Gromsearch. Rico fue una vez más la mejor en el cuadro sub 12, ahora con diez años, tras superar con mucha autoridad las semifinales con un 11,57 y asimismo imponerse en la final con un 6,66, por un 3,77 de la segunda, Carmen Martínez.

Su hermana Lara fue cuarta Cedida

La del Valdo podrá disfrutar de esta victoria con su billete a la gran final, que se disputará en un emplazamiento diferente y llamativo, como es la piscina de olas de Munich –el pasado año fue en Francia–. Su hermana Lara también compitió en la prueba cántabra, alcanzando de manera clara la final sub 14. Sin embargo, la falta de olas fue uno de los motivos por lo que terminó en la cuarta plaza. Un lugar que asimismo firmó el integrante del RSM Pantín Mateo Sanmartín, en su caso en sub 12.