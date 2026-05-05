Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
+Deportes

Eva Rico se lanza a la piscina en su segunda final europea del Rip Curl Grom

La del Valdo Surf School volvió a ganar en la cita de Somo para lograr el pasaporte a Alemania

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
05/05/2026 21:44
Eva Rico Lara Rico
Eva Rico volvió a ganar en Cantabria
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Eva Rico lo ha vuelto a hacer. La joven surfista del Valdo Surf School ha demostrado que lo conseguido el pasado año en Cantabria no fue ni suerte ni casualidad. La deportista local volvió a domar las olas cántabras de Somo para, por segunda ocasión consecutiva, clasificarse para la gran final del Rip Curl Gromsearch. Rico fue una vez más la mejor en el cuadro sub 12, ahora con diez años, tras superar con mucha autoridad las semifinales con un 11,57 y asimismo imponerse en la final con un 6,66, por un 3,77 de la segunda, Carmen Martínez. 

Eva Rico Lara Rico
Su hermana Lara fue cuarta 
Cedida

La del Valdo podrá disfrutar de esta victoria con su billete a la gran final, que se disputará en un emplazamiento diferente y llamativo, como es la piscina de olas de Munich –el pasado año fue en Francia–. Su hermana Lara también compitió en la prueba cántabra, alcanzando de manera clara la final sub 14. Sin embargo, la falta de olas fue uno de los motivos por lo que terminó en la cuarta plaza. Un lugar que asimismo firmó el integrante del RSM Pantín Mateo Sanmartín, en su caso en sub 12.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620

Te puede interesar

Eva Rico Lara Rico

Eva Rico se lanza a la piscina en su segunda final europea del Rip Curl Grom
Miriam Tembrás
Couce, a la izquierda, cayó en una ajustada final

Sofía Couce, de la plata universitaria al WTT Youth Contender catalán
Miriam Tembrás
El local, con la medalla conseguida en la cita autonómica

Doblete para Marco Veiga en un Gallego de enduro con Leira y Araújo también en el podio
Redacción
Veiga, durante la competición disputada en Aínsa

Sergio Veiga, con billete a China pero sin todo incluido
Miriam Tembrás