El Cidade de Narón se medirá al Carballiño en la fase de ascenso a Segunda B

La plantilla del Cidade de Narón Cedida

Después de una gran campaña, en la que finalizó en la quinta posición después de caer contra el Marín (8-9), el Cidade de Narón continúa luchando por el premio gordo, regresar a Segunda División B. Para ello, los amarillos primero deberán superar al Carballiño en la primera eliminatoria, que será a partido único, de los playoffs de ascenso.

Este encuentro se disputará este domingo a las 19.00 horas en el pabellón Paco Chao. En caso de que el conjunto naronés venza, se medirá al ganador de la otra ronda, que saldrá entre el Ribeira y el Sport Sala de Culleredo, que se medirán este sábado a las 20.00 horas en el Municipal de los Deportes de Lugo.

En este caso, esa final autonómica si que se jugará a doble partido, pero tampoco valdrá para confirmar el ascenso, sino que todavía le quedaría otro escollo más: deberá ganar, también en dos encuentros, al campeón de la zona de Cantabria. No será un camino nada fácil para el conjunto dirigido por Javi Albes, pues deberá enfrentarse a grandes equipos y aunar todas las fuerzas que le quedan para luchar por ese sueño que llevan años persiguiendo, el de regresar a la Segunda División B del fútbol sala nacional.