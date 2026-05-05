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Fútbol sala

El Cidade de Narón se medirá al Carballiño en la fase de ascenso a Segunda B

El conjunto de Javi Albes jugará el primer partido este domingo

Redacción
05/05/2026 20:32
La plantilla del Cidade de Narón
La plantilla del Cidade de Narón
Cedida
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Después de una gran campaña, en la que finalizó en la quinta posición después de caer contra el Marín (8-9), el Cidade de Narón continúa luchando por el premio gordo, regresar a Segunda División B. Para ello, los amarillos primero deberán superar al Carballiño en la primera eliminatoria, que será a partido único, de los playoffs de ascenso. 

Este encuentro se disputará este domingo a las 19.00 horas en el pabellón Paco Chao. En caso de que el conjunto naronés venza, se medirá al ganador de la otra ronda, que saldrá entre el Ribeira y el Sport Sala de Culleredo, que se medirán este sábado a las 20.00 horas en el Municipal de los Deportes de Lugo. 

En este caso, esa final autonómica si que se jugará a doble partido, pero tampoco valdrá para confirmar el ascenso, sino que todavía le quedaría otro escollo más: deberá ganar, también en dos encuentros, al campeón de la zona de Cantabria. No será un camino nada fácil para el conjunto dirigido por Javi Albes, pues deberá enfrentarse a grandes equipos y aunar todas las fuerzas que le quedan para luchar por ese sueño que llevan años persiguiendo, el de regresar a la Segunda División B del fútbol sala nacional. 

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