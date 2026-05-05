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+Deportes

El Cidade de Narón se jugará el playoff en la última jornada

Las tenistas locales ganaron al Gijón, tienen que doblegar también al Illas Cíes y esperar resultados

Redacción
05/05/2026 21:55
Montero, Guerra y Saura todavía tienen opciones de ser terceras
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El Cidade de Narón de División de Honor femenina se jugará su pase al playoff de ascenso en la última jornada. Las locales se impusieron al Gijón (0-6) por lo que se mantienen empatadas a puntos con un segundo clasificado, Illas Cíes, que en su último duelo se verá las caras con el líder Visit Pontevedra. 

De este resultado y de la victoria que tendrían que sumar en Tenerife depende su pase. Los que ya se despidieron de esta fase son los deportistas del Panadería Santy sin gluten tras perder por igual marcador ante el Dez Portas, en el que fue su último partido. En Segunda, tampoco llega al playoff el Tijeritas La Pelu de Sixto, que cedió ante el Oleiros (5-1).

Couce, a la izquierda, cayó en una ajustada final

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En las citas gallegas, el Armacón de Tercera Nacional se impuso al Lucus (3-2) y es sexto a falta de un partido por disputarse. Los que siguen celebrando su ascenso con victorias son las escuadras del Firacris Narón y del San Xoán, que en esta ocasión doblegaron a Vilalba y Club del Mar en sendos igualadísimos choques para seguir en lo más alto de la tabla clasificatoria de Primera.

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