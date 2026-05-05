Doblete para Marco Veiga en un Gallego de enduro con Leira y Araújo también en el podio

El local, con la medalla conseguida en la cita autonómica Cedida

El Endurrazo de Moaña cumplía diez ediciones y en esta especial celebración la prueba pontevedresa repartió las medallas tanto para el Campeonato Gallego de enduro como para la primera edición del Autonómico de ebike. Una gran fiesta del ciclismo en la que la delegación comarcal también puso la alegría con tres títulos y una plata.

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Con un doblete regresó a casa el internacional Marco Veiga –CiclosQuintena–, ya que además de ser el mejor élite tras los cinco tramos disputados, inscribió su nombre como segundo en la general, en una dura pelea con un Hector Quinteiro que sólo lo aventajó en cinco décimas y que se hizo con el doblete al ser también el más rápido en la cita eléctrica.

“Las condiciones fueron difíciles, pero pudimos sacar un buen ritmo y disfrutar con corredores rápidos toda la prueba”, señalaba Veiga al término de la cita. Un Gallego en el que Fermín Leira –Pulpeiros– se colgó el oro en la carrera Máster 40, un título que también pudo lograr Marcos Araújo –Cedeira Bike– en la categoría de veteranos Máster 50. Unos grandes resultados en una prueba con casi 200 participantes bajo la organización del THC Bike.