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+Deportes

Pedro Osorio, Irma Veiguela y Javier Picos, en el podio pontevedrés

Los nombres locales lograron el oro y el bronce masculino con Gimnástica y Marineda y la plata femenina con el Ourense en el Gallego de clubes

Redacción
04/05/2026 21:11
Castro, Vigo y Otero, con sus compañeros del Sada
Castro, Vigo y Otero, con sus compañeros del Sada
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Con el Atletismo Narón como cabeza de cartel y único representante a nivel de entidades en el Campeonato Gallego absoluto de clubes, tanto en la cita femenina como en la masculina, en el cajón autonómico de Pontevedra también hubo presencia comarcal en el título de la anfitriona Gimnástica y en subcampeonato del Sanysec Ourense. 

En el caso del club pontevedrés, el ferrolano Pedro Osorio fue el más rápido en una competición de 1.500 en la que, además, consiguió su mejor registro de la campaña –4:04.18–. No fueron los únicos nueve puntos que el local consiguió para su entidad, ya que también en la cita de relevos 4x400, el equipo anfitrión con él en sus filas cruzó la meta como primer clasificado, para catapultar a la entidad pontevedresa a revalidar el título.

Un cajón en el que también estuvo el Marineda del cariñés Javier Picos, triunfador en la doble vuelta al anillo y tercero con su club. En el quinto lugar de esta tabla finalizó un Sada en el que el ferrolano Bruno Castro sigue subiendo peldaños para plantarse en el Europeo sub 18 como uno de los grandes nombres. El local firmó una nueva mejor marca personal en Pontevedra, con unos 15,27 metros en su victoria de triple salto que superan con mucho esos 14,60 fijada como mínima para la cita continental –para la que ya tenía el pase–. Además, Castro, en su espectacular progresión, se destaca en el liderato del ranking nacional y se coloca como tercero en el ranking europeo de una categoría recién estrenada esta campaña, la sub 18.

Por su parte, el Narón no pudo, en esta ocasión, pelear por el podio, si bien varios de sus deportistas sí que lo hicieron a nivel individual. Alejandro Domingo y João Venade se impusieron en las citas de 3.000 obstáculos y lanzamiento de martillo, respectivamente. Mientras, Daniel Conce y Lois Corral fueron segundos en las citas de velocidad de 200 y 100 metros.

Mucho más

En la competición femenina, el Sanysec Ourense de Irma Veiguela se proclamó subcampeón, con la ferrolana haciendo también su mejor marca personal en una carrera de 1.500 metros en la que la integrante del Narón Demeku Paniagua fue la ganadora.

En la nómina de medallistas naronesas estuvo también su hermana Debritu, en su caso como la mejor en 3.000 obstáculos. Carmen Faure mantuvo un intenso mano a mano con otra local, Lola Vigo –Sada–, que terminó con ambas firmando su MMP en altura en segunda y primera posición, respectivamente. Erika Fernández se colgó asimismo la plata en disco, mientras que Nerea Martínez, Himi Lamiyae y Carmen García fueron terceras en 100, 800 y 400 vallas. Unos resultados que colocaron al Narón en la quinta plaza y al Sada en la cuarta, también con la naronesa Antía Otero en liza, siendo tercera en jabalina.

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