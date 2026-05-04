Niebla, Mera y Porto sitúan a Ferrol en lo más alto del baloncesto nacional

Pablo Mera, junto con sus compañeros, ofrece el título a la afición del Real Madrid Real Madrid

Pablo Mera, Diego Niebla y Ana Porto. Esos tres nombres ya están sonando en cualquier rincón en el que se respire baloncesto. Estas tres personas, todas nacidas en Ferrol, no dejan de conseguir nuevos hitos en sus prometedoras carreras como profesionales del baloncesto, a la vez que difunden el nombre de la ciudad naval por España adelante.

En esta ocasión, los tres sobresalieron en el Campeonato de España júnior de clubes que se disputó el pasado fin de semana en Huelva. Hasta allí se desplazaron Niebla, con su Joventut de Badalona; Mera, con el Real Madrid; y Porto, con el Estudiantes. Los dos primeros buscaban la gloria en el apartado masculino, mientras que la tercera hacía lo propio en el femenino.

Diego Niebla fue el máximo anotador del torneo FEB

Tanto los dos canteranos del Basket Ferrol como la del Costa Ártabra avanzaron con comodidad con su equipos, además poniendo grandes números como los 30 puntos que anotó Diego ante el Unicaja o los 29 contra el Baskonia. Eso permitió a la “Penya” avanzar hasta semifinales, donde cruzó su camino con un Pablo, dos años menor que él y que también estaba cuajando un gran campeonato.

En ese duelo, el pequeño se impuso al mayor (56-85) y logró clasificarse para la final, en la que derrotó al Barça (87-91). Un gran reconocimiento para Mera, al igual que se llevó Niebla, tras ser el máximo anotador del torneo. En el cuadro femenino, Ana también contribuyó enormemente a los éxitos de su equipo, al que logró meter en la lucha por el título. Sin embargo, no pudo guiarlo a esa victoria final, a pesar de ser un factor diferencial en defensa.