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+Deportes

María Ventureira, llamada por la Federación para Oviedo e Illescas

La ferrolana "engancha" la concentración asturiana con la prueba internacional en Toledo

Redacción
04/05/2026 21:17
Ventureira formará en kumite júnior
Ventureira formará en kumite júnior
Cedida
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La ferrolana María Ventureira López –San Francisco Teo– ejercerá la representación local en la concentración cadete y júnior convocada por la Real Federación Española de kárate que este jueves y viernes se celebrará en Oviedo. 

La deportista es la única gallega en una lista de 20 nombres, acudiendo en la modalidad de kumite júnior -48 kilos. Unas sesiones de trabajo tras las que Ventureira seguirá con su calendario, ya que de Oviedo la local se desplazará hasta Illescas, en Toledo, en donde formará parte de la nómina de se­leccionador por el ente federativo para participar en el II Open Internacional Daedo K Mastery, cita con participación desde alevines hasta veteranos.

La ferrolana competirá en la prueba de combate, si bien en esta ocasión contará con un “compañero” de la delegación gallega, como es el integrante del Maceda Jacobo Casado Fernández, asimismo en categoría júnior. Una cita que comenzará el viernes 15 con la sesión de entrenamiento, para continuar su programa al día siguiente en el Escénico de esta localidad toledana.

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