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+Deportes

Las cadetes de A Cabana rozan el cajón en la regata de trainerillas disputada en Moaña

Esta semana A Pobra y Boiro cerrarán la liga

Redacción
04/05/2026 21:26
Las ferrolanas, durante la competición de Meira
Las ferrolanas, durante la competición de Meira
Remeirando
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Meira y Bueu cogieron el testigo en la Liga Galega de trainerillas en la tercera y cuarta jornada de la competición. La prueba de Moaña fue la primera de un nuevo fin de semana en el agua, con A Cabana y Ares presentes en las concurridas citas pontevedresas. Las cadetes ferrolanas rozaron el podio, siendo cuartas en su prueba, con sus compañeros cadetes finalizando quintos. Un lugar por detrás cruzaron la línea de meta los juveniles aresanos, así como las absolutas ferrolanas –las aresanas fueron novenas–. 

En la cita masculina, la tripulación A de A Cabana finalizó decimosexta. Al día siguiente, en Bueu, repitieron presencia los juveniles y las sénior de la villa. La tripulación canterana mejoró una posición respecto al lugar firmado el sábado, con el bote absoluto repitiendo plaza. Un calendario autonómico que tendrá continuidad este fin de semana con las competiciones de A Pobra y Boiro, las últimas antes de la disputa del Campeonato Gallego.

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