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+Deportes

La cantera del Remo Cedeira, con Leire Hermida a la cabeza, destaca en Coimbra

La local regresó a casa con un oro sub 15 y una plata sub 17

Redacción
04/05/2026 21:06
La joven delegación cedeiresa tras su buena actuación en la cita lusa
La joven delegación cedeiresa tras su buena actuación en la cita lusa
Cedida
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Con más de cuatro décadas de historia, el río Monego volvió a convertirse en capital ibérica del remo olímpico con la celebración de una nueva edición de la Regata Internacional Queima das Fitas. Una competición en la que, de nuevo, la cantera comarcal volvió a brillar entre los 700 nombres inscritos en esta destacada prueba. 

La cantera del Remo Cedeira fue la encargada, en esta ocasión, de “domar” la lámina de agua de Coimbra y lo hizo en una brillante actuación gracias a la que regresó a la villa con cuatro medallas en su equipaje. Dos de estas fueron para la gran promesa local, Leire Hermida, que se subió al cajón tanto en su categoría, la sub 15, como en la superior, sub 17. En la primera, la cedeiresa fue la mejor en esta cita internacional, mientras que en cadete consiguió una celebrada plata también en skiff.

Un brillo dorado que asimismo firmaron en el doble scull sus compañeros Alejandro Villadóniga y Diego Loureiro y Claudia Loureiro y Sofía López en la competición sub 13. Si bien sin poder estar en estas posiciones de privilegio, Rubén Bellas cruzó la línea de meta en el “top 10” internacional, siendo séptimo en la prueba sub 15.

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