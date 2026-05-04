El Remo San Felipe celebra su plata nacional

Rodríguez, Barro, Jarama y Alvaré, en su embarcación Cedida

Tres tripulaciones ferrolanas y una medalla nacional. El Remo San Felipe se echó a los brazos la responsabilidad de representar al remo olímpico de la comarca en el Campeonato de España absoluto que durante el fin de semana se disputó en el embalse de Legutiano.

Con los botes de Perillo, Noia, Marín y Remo do Miño completando la delegación autonómica en la competición alavesa, en unas fechas sólo reservadas para los nombres sénior –con las pruebas estatales sub 23, juvenil y cadete previstas para mediados de júnior en Banyoles–, fueron las remeras ferrolanas del cuatro scull las que optaron al título nacional. Una igualada regata en la que sólo San Felipe y Náutico Sevilla consiguieron seguir la estela del ganador Raspas, con un bote lleno de internacionales.

La cadete Sofía Alvaré, Iria Jarama, Cristina Rodríguez y Uxía Saborido firmaron la segunda posición nacional, a poco más de nueve segundos de las vascas y una apretada llegada con la tripulación andaluza. El bote ferrolano consiguió su pase para esta celebrada final A al ser segundo en su eliminatoria.

En un apretado programa deportivo, especialmente para ellas, estas mismas remeras formaron parte de un ocho con timonel que también logró el pasaporte para la final A en el segundo lugar de su tanda. Malena Barro, Feli Rodríguez, Emma Vázquez, Vega Fernández y Lara Varela completaron una tripulación que peleó hasta la última palada por volver a meterse en el podio nacional.

Si bien, en esta ocasión, la moneda salió cruz y las del San Felipe fueron quintas en la final A, a sólo cinco segundos del tercer lugar. En masculino, el doble scull conformado por José Ángel Jarama y Marcos Peña se quedaron fuera de la pelea por las medallas, si bien disputaron una buena final B. El tándem del San Felipe ocupó la tercera posición, por detrás del Corvera y del Remeros del Eo de Vegadeo. La sevillana Copa Primavera y el Nacional Universitario serán las próximas paradas en el calendario nacional tras esta celebrada plata de la delegación ferrolana.