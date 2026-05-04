El Basket Ferrol casi sorprende al líder

Suso Varela da instrucciones a sus pupilos durante un tiempo muerto Daniel Alexandre

El Basket Ferrol continúa demostrando su evolución en esta segunda fase de la Primera División autonómica. El conjunto de Suso Varela, que llegaba con la moral por las nubes tras su victoria ante el Noia, estuvo a punto de dar la sorpresa contra el líder, el Allariz (69-67).

El cuadro del técnico naronés comenzó “muy bien durante el primer cuarto, aunque luego, conforme fue avanzando el partido, se nos fueron a diez puntos, pero fuimos capaces de volver a meter y acabamos otra vez de gran manera, sobre todo físicamente, que parece que estamos un puntito por encima de la mayoría de los equipos, pero fue una pena no haberlo ganado”, apuntó un preparador que no pudo contar “ni con Dani Couce, por trabajo, ni con Antón López, que son nuestros mejores jugadores. Aun así, el equipo respondió muy bien y llegamos los últimos minutos con la posibilidad de ganar”.

Ahora, con una semana de descanso, ya está pensando en el duelo decisivo ante el Kempape. Ese será el punto final de una temporada en la que “todos los chicos han mejorado mucho. Había que tener paciencia y la tuvimos. Da igual que seamos últimos o penúltimos, toca seguir trabajando para seguir dando la cara”, zanjó.

Y de una derrota ajustada, llega otra un poco más abultada y que prácticamente acabó con las opciones de meterse en la “Final Four” del Costa Ártabra. El conjunto de Carlos Cotovad cayó frente al Ensino (78-69) después de un partido condicionado por la falta de acierto en el tiro libre, anotando sólo catorce de 34 intentos. El duelo ya comenzó cruz para sus pupilos puesto que encajaron un parcial de 10-0, lo que obligó al técnico a parar el choque y reorganizar a los suyos. Su toque de atención funcionó, pero no lo suficiente porque seguían perdiendo. En el segundo cuarto, salió a relucir esa férrea defensa ártabra, que cortocircuitó el ataque lucense y apretó el duelo antes del descanso (37-35).

Sin embargo, otra pájara al comenzar la segunda mitad, en la que encajaron un 16-0, frustró cualquier intento de remontada. Los ferrolanos lo intentaron hasta el final, pero cayeron en Lugo. Ahora, el BBCA ya no depende de sí mismo y deberá ganar sus dos partidos y que el Novobasket pierda uno.

Por último, el Baxi Ferrol tampoco pudo conseguir la victoria frente al Seis do Nadal (53-66). Como explicó Patri Cabrera “nos presentamos con las bajas de Elena Baldonedo, Aitana Lata y Shara Romero, pero fuimos con ganas de competir e intentar sacar el partido adelante. Tuvimos buenos momentos, pero la falta de puntería desde el triple –sólo marcaron un triple en diecisiete intentos– pesó mucho. Aun así competimos bien, aunque no nos llegamos a poner por delante”, dijo. Sin embargo, “cuando apenas quedaban cuatro minutos, se lesionó Irene Somorrostro de la rodilla y eso afectó a nuestros ánimos y no pudimos luchar más. Esperemos que sea lo menos posible”, rezó la canaria.