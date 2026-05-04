El Abeconsa Basketmi Ferrol se despide del Ensanche con un triunfo

El Basketmi cuajó un gran partido ante L’Hospitalet Cedida

Después de esa racha de malos resultados que cortó la semana pasada, el Abeconsa Basketmi Ferrol es otro equipo. El conjunto de la ciudad naval recuperó nuevamente esa confianza del inicio de liga, que le hizo pelear en todos los encuentros que jugó y conseguir muy buenos resultados. Ese espíritu volvió a aparecer en el último partido de esta temporada que jugó en el polideportivo del Ensanche frente al CEM L’Hospitalet-Afaniad Maestrat, al que superó con cierta solvencia (52-39).

En esta despedida momentánea y acompañado de su público, el cuadro ferrolano quiso salir a por todas, para demostrar quien mandaba. Sin embargo, se topó con una formación catalana que también quería hacer lo propio. Debido a esa intención de ambos, el primer cuarto estuvo muy igualado y se pudo decantar para cualquiera de los dos.

El Basketmi, durante el segundo acto, decidió apretar y subir ese nivel de intensidad tanto en ataque como en defensa. Su rival no supo reaccionar y se fue alejando en el marcador. Por suerte para los catalanes, llegó el descanso. Sin embargo, los ferrolanos, tras la reanudación, siguieron igual. Continuaron con su línea ascendente para adjudicarse un nuevo triunfo, que les coloca en la quinta posición en la clasificación de la liga. Ahora, tratará de defenderla esta semana frente al Salto Bera Bera, un equipo que también está luchando por ese mismo objetivo. Por tanto, la emoción y la igualdad estarán presentes en ese duelo.