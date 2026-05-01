O Esteo cumple su parte y espera noticias para estar en la Copa del Rey

Los ponteses son ahora cuartos en la tabla del grupo 1 Xosé Ferreiro

El último partido de O Esteo, ese en el que se despidió de su afición tras una gran campaña en la que rozaron la clasificación para el playoff de ascenso, fue una auténtica celebración. La formación de Iván López no sólo hizo su parte para conseguir otro de sus objetivos de la campaña, finalizar cuarto y entrar en la Copa del Rey, sino que lo hizo por la puerta grande.

Enfrente, un Begonte ya desahuciado, colista y sólo con el orgullo en juego, algo que no fue suficiente para plantar cara a la formación pontesa, con aspiraciones más materialistas. Conscientes de que tenían que ganar para, a la espera de conocer el resultado del Noia ante un Lugo Sala segundo clasificado, agarrarse a la cuarta plaza, los de la villa salieron a por todas.

Finalizaron la primera mitad con un claro 3-0, pisando el acelerados en una segunda en la que llegaron otras diez dianas más. Con una acertadísimo Jandro, con cinco goles y otros no menos inspirados Matos (3), Adrián (2) y Adri (2), a los de A Fraga sólo les queda esperar para ver si la fiesta es completa en As Pontes para la próxima campaña.