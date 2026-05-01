El San Felipe “ataca” solo el embalse de Legutio en el Nacional absoluto

Marcos Peña, en una cita en Castrelo de Miño Remeirando

Nuevo viaje hacia tierras vascas para las tripulaciones locales. Si hace unas semanas el embalse de Legutio acogía la disputa del Nacional de bateles, ahora la lámina de agua alavesa cambia el banco fijo por el móvil con motivo del Campeonato de España absoluto de remo olímpico y paralímpico. El Remo San Felipe Ferrol será una de las seis entidades gallegas que pelearán por entrar en el cajón de esta importante cita que, en esta edición, cuenta como novedad la categoría mixta para doble, cuatro scull y ocho con timonel.

Todavía no se estrenará el club ferrolana en ésta, si bien sí que estará en todas las modalidades. Así, en el doble scull masculino, una de las categorías más populosas, formarán Marcos Peña y José Ángel Jarama, con sus eliminatorias previas para las 9.28 horas del sábado.

Mientras, la internacional Iria Jarama, Cristina López, Uxía Sabiendo y la cadete Sofía Alvaré doblarán presencia, conformado el cuatro scull de la entidad y también parte de una tripulación del ocho con que completan Malena Barro, Vega Fernández, Emma Vázquez, Feli Rodríguez y la timonel Lara da Costa. Esta última cita será la primera en disputarse a las nueve de la mañana, con el cuatro previsto para las 11.24 horas. Las finales, en las que esperan estar las tripulaciones locales, se dirimirán el domingo