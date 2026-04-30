Jesús Prieto, del Club Power Fénix de powerlifting: “Queremos que la comarca sea el eje de este deporte en España”

Prieto, segundo por la izquierda, con parte del equipo organizativo y de competición Cedida

Más de 150 nombres, de toda España y de todas las edades, no se quisieron perder lo que fue una auténtica fiesta del powerlifting con la doble competición que se disputó en el naronés Campo da Serra. Un novedoso Nacional máster y un Regional Noroeste AEP 2 que en su caso regresaba a la comarca tras la cita dirimida en 2022 en Batallones. El Club Power Fénix dobló su apuesta, y también lo hizo la confianza de la Asociación Española de la disciplina, que no dudó del buen hacer de la entidad y sus colaboradores para que esta prueba fuese un éxito, como así fue tanto a nivel organizativo como de resultados locales.

“Da mucho trabajo, los recursos son mínimos pero tenemos la gran suerte de que tanto el ayuntamiento de Narón como el de Ferrol nos apoyan, porque ven que se mueve gente y que sale contenta de venir”, señala un lesionado Jesús Prieto que, todavía en recuperación, no pudo participar en “su” prueba. Sí que la pudo ver nacer y crecer para que “el público pueda descubrir este deporte. Tratamos de dar una buena presentación, cuidamos mucho la estética, que se un deporte vistoso, dinámico”, cuenta el ferrolano, “lo que queremos es que Galicia, y sobre todo Narón, Ferrol y la comarca se convierta en una marca, en el eje de este deporte en España”.

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Y, a tenor de los comentarios en vivo y también online, el camino se está abriendo. “Cuando la gente sabe que hay un campeonato en esta zona, vienen maravillados porque saben que es un éxito garantizado. Saben que van a tener unas condiciones perfectas para competir en un escenario impecable”.

Y en esta tarima tuvieron la suerte, y la destreza, de hacerlo y, además, colgarse medallas varios de los nombres del club organizador de la cita –que contó asimismo, entre otros, con el apoyo de las empresas locales Bullkaiser, Gimnasio Bitácora, Rilo, La Roldana y Urimare–. La medallista mundial Zoraida Bermúdez reinó en casa, con su título Master 1 +40 años, en un peso de -57 kilos en el que su compañera Ana Cabello fue bronce, dándole además a la entidad la plata estatal por equipos.

Una cita para veteranos en la que Ismael Prieto también regresó a casa con el oro en -66 M1, al igual que el asimismo leyenda José Aurelio Morado, de 71 años, en -93 M4; Juan José Bello, en -105 y Luis Miguel Pita, en -83, multimedallista nacional e internacional llegado del adaptado. “Son unos resultados buenísimos”, señalaba Prieto, refiriéndose también a los oros de Borja Mallo (-66), Irene Beceiro (-69) y Borja Álvarez (-105); la plata de Gael Currás y el bronce de Eloy Domínguez (-74) en el certamen noroeste. “Fue todo muy emocionante, especialmente en master”, sentencia.