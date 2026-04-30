El cómico JJ Vaquero, encantado en el Nacional de powerlifting: “Volver a Narón fue como cerrar el círculo”

Vaquero, en el centro, con la alcaldesa Ferreiro y el edil de Deportes Santalla Cedida

La primera vez que el vallisoletano JJ Vaquero –1973– estuvo en Narón, el cómico tenía poco más de 20 años. Participaba en una de sus primeras citas nacionales de powerlifting en un pabellón de A Gándara al que él, su hermano y un amigo habían llegado con la casi total seguridad, la ilusión de la juventud y la confianza del desconocimiento de poder batir un récord estatal júnior. Pero en su camino, por suerte o por desgracia, se cruzó un nombre que se convertiría en historia viva de la disciplina, el local Jesús Prieto Freire –1977–.

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“Íbamos con un chico de la categoría de Jesús que podía batir el récord júnior. En el tercer intento de sentadilla iba a intentarlo y cuando fuimos a pedirlo nos dijeron ¿pero qué hacéis? ¡Si hay un chaval de 17 años de aquí que lo ha batido en el primer intento!”, relata este multidisciplinar artista siempre con la risa y la sinceridad como bandera.

“Era Jesús. Ya más adelante fue leyenda, pero todavía no lo teníamos localizado. Ahora, a toro pasado y que sabemos cómo acabó la historia, nos parece normal, pero de aquella se nos quedó una cara de cuadro...”, añadía un ya veterano Vaquero después de regresar a ese lugar donde más de una vez, tanto por su faceta deportiva como por la artística, ha podido ser feliz, Narón.

Me quedé flipado con el campeonato, nunca había estado en uno tan espectacular

La última, hace muy pocas jornadas con motivo del Campeonato de España master organizado por el Power Fénix. Vaquero –al que otras muchas personas llaman Jose o últimamente Vaquerizo “supongo que será por Mario”, cuenta con el pelo caneando como uno de los pocos puntos de conexión visibles– regresó a Narón y si bien no lo hizo a esta pista de A Gándara al disputarse la cita en Campo da Serra, los nuevos recuerdos creados junto con los ya almacenados en su memoria hacen que el hueco de alegrías locales se haga más grande.

“Fue como cerrar el círculo de tantos años”, relata el de Pucela, “y me dio mucha alegría ver a Jesús, es un gran tío”. Prieto no fue la única baldosa con la que Vaquero construyó ese puente entre su yo de 20 años y el de ahora de 53. Aunque en Campo da Serra “no estaban compitiendo ninguno de mi época, sí que el que estaba con el ‘merchandising’ era Álex Rodríguez, la entrenadora Isabel García...”, recuerda.

Pero ¿adónde vas papá?

Si bien, poco o nada tenía que ver aquella competición noventera con la que pudo vivir en primera persona Vaquero –que venía a Narón no sólo a reencontrarse con viejos amigos, sino en busca de un nuevo récord– hace unas jornadas. “Me quedé flipado con el campeonato. No había estado nunca en uno tan espectacular a nivel visual. Era precioso, bonito”, señalaba.

Y como ejemplo apuntaba a la historia de un compañero que venía de competir en un Europeo y para él la cita de Narón estaba mejor organizada. “Yo ya había estado compitiendo por ahí desde mi vuelta –hace unos cinco años– y de repente me encontré con esto y dije ¡qué presión, qué bien hecho, qué maravilla!. Que sepáis que lo que se hace aquí es otro nivel, muy alto”, recalca el vallisoletano que asimismo destaca en este alto listón, de sus tiempos mozos “un júnior en Boecillo”.

Superé el récord por medio kilo... y con un año más, que a estas edades pesa

Vaquero aterrizó en Narón tras sus actuaciones en Albacete –Festival Madrigueras de Risas– el pasado miércoles y en Lleida –Nuba Comedy Nights– el jueves. Y en esta ocasión lo hizo sin sus hijas Aitana y Luna, que no pudieron acompañar a su padre por motivos académicos. Si bien las jóvenes “vaqueras” pudieron catar gracias a los vídeos de su progenitor el espíritu de la competición naronesa. “Pero ¿dónde vas a competir papá? Me preguntaban”, cuenta el cómico, “era un Campeonato de España máster, que se supone que somos los señores mayores y eso estaba cuidado como si fuéramos los que estamos en su prime. Se agradece”.

Perder unos “kilillos”

Y muy a gusto se encontró el pucelano que, aunque competía él solo en la categoría de -105 kilos Master 2.–”lo hice pesando 98”, apunta–, la motivación por seguir mejorando registros, a pesar de no tener rivales –”siempre hay marcas tuyas que superar”–, fue más que suficiente para lograrlo.

“Competía contra mí mismo. En peso muerto, que es donde me va bien, había un récord que podía intentar. Lo hice y lo superé por medio kilo, porque tampoco estaba para más”, cuenta, “medio kilo con un año más, como puse en Instagram. Que os puedo asegurar que a estas edades pesa más el año que el medio kilo”.

Tenía claro que el powerlifting era uno de mis sitios seguros, y lo encontré

Pequeñas, y no tanto, satisfacciones medibles por las que el de Valladolid se mostraba “muy contento. Me he planteado que para el año que viene perder unos kilillos para competir en 93 kilos, en categorías más pobladas”. Vaquero se ha reencontrado con una disciplina que “me ha dado la vida desde hace cinco años. Tener en mente un poco de superación. Y tiene unas cosas que me viene muy bien, ese tema del peso, de los kilos. Es una unidad de medida muy clara y es fácil intentar superarte”, cuenta para añadir que “en mi otra dedicación –la comedia– saber si te has superado es muy difícil. A unos les hace más gracia esto, a otros menos.. y me parece que compaginan muy bien. He encontrado el sitio perfecto para mí”.

Si fuiste feliz, vuelve

Una tarima, en este caso deportiva, como sitio seguro para un JJ Vaquero que, sin querer crear polémicas le lanza un guante a Sabina. “Estoy totalmente en desacuerdo con eso que decía en una canción de que al lugar donde has sido feliz, no debieras tratar de volver”, relata, “si lo has sido, si necesitas buscar un sitio, volver está bien. Yo lo tenía claro y me ha venido muy bien”.

Entre kilómetros y kilómetros, entre Albacete, Lleida y Narón, el pucelano busca esas ventanas por las que tomar aire con el powerlifing. Hace unos días sacó la cabeza en Narón y, sin dudarlo, a la pregunta de si volverá también a ese lugar responde tajante. “Sí, claro. Ojalá Jesús y el Fénix organicen un campeonato en el que pueda competir, de peso muerto o powerlifting master, que no tenga que competir con gente de 30 años. Ahí no tendría nada que hacer. Bueno, ni doy las marcas.. Me encantaría. Vuelvo, vuelvo”. Eso sí, será ya con algún año más, aunque puede que con algún kilo menos.

La superabuela Miguelina, 79 años de fuerza En Narón estuvo también, la “superabuela” tinferfeña Miguelina Padrón Herrera, del Fuerza Guanche que, con 79 años, es uno de los ejemplos más claros de que esta disciplina se adapta a todas las edades. La canaria comenzó, como ella misma cuenta, con un palo de una escoba y luego una barra de siete kilos. Entrenada por su nieto, en Campo da Serra se marchó con unos registros de 50,5 kilos en sentadilla, 34 en press de banca y 67,5 en peso muerto.